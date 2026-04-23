На Волыни мужчина в военной форме сбросил с крыши мужчину в штатском (видео)

Во время силового задержания на Волыни мужчину сбросили с крыши дома / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

В сети появилось шокирующее видео задержания мужчины под Луцком на Волыни, которого силой сбросили с крыши люди в военной форме. Полиция уже начала проверку, а в ТЦК и СП готовят официальное заявление по инциденту.

Об этом ТСН.ua сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

Местные медиа пишут, что представители ТЦК якобы ворвались на частную территорию, поднялись по лестнице на крышу и силой сняли мужчину.

В то же время в телеграм-каналах появились видео, на которых мужчина в военной форме лезет на крышу частного дома за мужчиной в гражданской одежде, пытаясь задержать его. Это все снимают очевидцы, которым мужчина в форме заявляет: «Молодежь, примем всех, кто снимает, я базарю. Найдем».

«Бери ствол, сейчас будем еба*ить по ногам», — добавил он, обращаясь к другим мужчинам, которые были вместе с ним.

После этого мужчина в форме сбрасывает человека в штатском с крыши дома и падает вместе с ним. Далее гражданского за руки и ноги силой потащили к авто.

Реакция ТЦК и полиции на силовое задержание мужчины на Волыни

Как сообщила ТСН.ua пресс-секретарь Волынского областного ТЦК, сейчас готовится официальная информация об инциденте, которая будет доведена до общественности.

В свою очередь, полиция региона сообщила, что их сотрудники после увиденного видео выехали на место происшествия.

«Информация о событии зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений, на месте работают полицейские наряды», — сообщила в комментарии ТСН.ua пресс-секретарь ГУНП в Волынской области Ольга Бузулук.

По данным источников ТСН.ua в правоохранительных органах, мужчина, которого сняли с крыши дома, уже проходит военно-врачебную комиссию.

Дата публикации 12:33, 23.04.26

К слову, ГБР разоблачило группу военных во главе с майором Харьковского ТЦК, которые под видом мобилизации пытали людей. Шестеро сообщников ворвались в частный дом, выдавая себя за работников СБУ, ранили хозяина из огнестрельного оружия и силой вывезли двух мужчин в ТЦК. Там пострадавших незаконно удерживали, били и угрожали оружием, требуя подписать отказ от отсрочки.