На Волыни на женщину напала бешеная лиса: фото, видео

В селе Зализныця на Волыни лиса прямо на подворье бросилась на местную жительницу. Сейчас женщина лечится, а в селе на два месяца ввели карантин.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Татьяны Хомич.

Зина Баран говорит, все произошло очень быстро: "Выбежала оттуда и схватила меня за ногу, я еще хотела ее оторвать, а она так держала, что было нельзя".

Зинаида Баран

Женщина едва оттащила от себя животное, как оно бросилось к собаке. Спасло, что тот был в вольере, к тому же вакцинирован. Женщина позвала на помощь, поймать лису не смогли – ее пришлось застрелить. А экспертиза обнаружила у животного бешенство. И Зинаида теперь вынуждена ездить на профилактические инъекции. Ведь это смертельная для человека болезнь. После инцидента в селе на два месяца ввели карантин.

Местный ветеринар говорит, что обходит все улицы села, чтобы вакцинировать кошек и собак. Бесплатные прививки здешним животным делает каждый год. Если хозяев нет – приходит еще и еще.

Собака Зинаиды

"Пока была охота, лис было меньше, потому что был отстрел плановый, неплановый. Теперь лисов очень много, охота запрещена, потому и бешенство есть", – говорит ветврач Леонид Баран.

В селе, которое со всех сторон окружено лесом – лис в последние годы значительно увеличилось. И они часто забегают в усадьбу. А дальше будет еще хуже, опасаются егеря. Охота во время войны запрещена. Разрешена так называемая регулировка количества животных, но только в охотничьих угодьях. Если зверь забегает на поле или в село, трогать его нельзя.

"В этом году уже подтверждено 9 случаев бешенства – 5 случаев среди лис, три случая среди кошек и один – собаки", – говорит заместитель начальника Госпотребслужбы в Волынской области Сергей Куртяк.

До войны приманки с вакциной против бешенства над лесами сбрасывали с гвитнокрыльев, теперь их разлагают на земле. Специалисты говорят, что чаще бешеные звери нападают на домашних животных, поэтому обязательно надо вакцинировать. А если укусят человека, врачи советуют промыть рану водой с мылом, обработать ее антисептиком и немедленно ехать к врачу.

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