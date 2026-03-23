ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
357
Время на прочтение
2 мин

На Волыни переселенец тяжело ранил военного ТЦК: решение суда шокирует

Суд на Волыни оправдал мужчину по делу об уклонении от мобилизации, но наказал за нападение на военного.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине

На Волыни переселенца с Херсонщины осудили за нападение на военного ТЦК.

Об этом говорится в приговоре Иваничевского районного суда Волынской области.

Мужчина заявил, что не прятался от ТЦК и был готов к мобилизации

Обвиняемый — внутренне перемещенное лицо. Вместе с женой он бежал из-под российской оккупации в Херсонской области, пройдя долгий путь через Европу. Поселившись в волынском общежитии, мужчина не прятался: добровольно пошел в ТЦК, прошел медосмотр и ждал отправки.

По словам подсудимого, ему выдали повестку на 22 марта 2024 года. Однако военные пришли к нему домой на день раньше — 21 марта, чтобы выяснить причины «неявки», которой фактически еще не было.

Нападение на военного ТЦК

Когда работники ТЦК постучали в дверь комнаты общежития, начался спор. Подсудимый утверждает, что находился в состоянии дикого стресса из-за воспоминаний об оккупации. В руках мужчины оказался кухонный нож. Он начал резать собственную руку, а когда мастер-сержант пытался отобрать оружие, получил удар в живот.

Последствия ранения для военного:

  • Проникающая рана грудной клетки и брюшной полости.

  • Пересечение 9-го и 10-го ребер.

  • Сквозное повреждение печени и кишечника.

Потерпевший чудом выжил. Позже они с обвиняемым даже лежали в одной больничной палате. Военный отказался брать средства на лечение от переселенца.

Почему мужчину оправдали за «уклонение»?

Судья пришел к неожиданному выводу: мужчина не является уклонистом.

Суд объяснил, что:

  1. Он сам явился для уточнения данных и прошел ВВК.

  2. Суд установил, что подсудимый мог ошибочно считать датой явки 22 марта, и его действия не свидетельствовали о намерении сбежать от службы.

  3. После ранения военного, он сам получил травму руки, был госпитализирован, а затем сразу взят под стражу. Это сделало невозможным его прибытие в часть по объективным причинам.

Приговор суда

Несмотря на тяжесть ранения военного, суд учел искреннее раскаяние переселенца, его положительную характеристику и тяжелое психологическое состояние после оккупации.

Решение суда:

  • Мужчину оправдали по ст. 336 УК Украины (уклонение от мобилизации).

  • Однако его признали виновным по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

  • Переселенца приговорили к 5 годам лишения свободы. Суд освободил мужчину от реальной тюрьмы, установив испытательный срок 2 года.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie