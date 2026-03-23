- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 357
- Время на прочтение
- 2 мин
На Волыни переселенец тяжело ранил военного ТЦК: решение суда шокирует
Суд на Волыни оправдал мужчину по делу об уклонении от мобилизации, но наказал за нападение на военного.
На Волыни переселенца с Херсонщины осудили за нападение на военного ТЦК.
Об этом говорится в приговоре Иваничевского районного суда Волынской области.
Мужчина заявил, что не прятался от ТЦК и был готов к мобилизации
Обвиняемый — внутренне перемещенное лицо. Вместе с женой он бежал из-под российской оккупации в Херсонской области, пройдя долгий путь через Европу. Поселившись в волынском общежитии, мужчина не прятался: добровольно пошел в ТЦК, прошел медосмотр и ждал отправки.
По словам подсудимого, ему выдали повестку на 22 марта 2024 года. Однако военные пришли к нему домой на день раньше — 21 марта, чтобы выяснить причины «неявки», которой фактически еще не было.
Нападение на военного ТЦК
Когда работники ТЦК постучали в дверь комнаты общежития, начался спор. Подсудимый утверждает, что находился в состоянии дикого стресса из-за воспоминаний об оккупации. В руках мужчины оказался кухонный нож. Он начал резать собственную руку, а когда мастер-сержант пытался отобрать оружие, получил удар в живот.
Последствия ранения для военного:
Проникающая рана грудной клетки и брюшной полости.
Пересечение 9-го и 10-го ребер.
Сквозное повреждение печени и кишечника.
Потерпевший чудом выжил. Позже они с обвиняемым даже лежали в одной больничной палате. Военный отказался брать средства на лечение от переселенца.
Почему мужчину оправдали за «уклонение»?
Судья пришел к неожиданному выводу: мужчина не является уклонистом.
Суд объяснил, что:
Он сам явился для уточнения данных и прошел ВВК.
Суд установил, что подсудимый мог ошибочно считать датой явки 22 марта, и его действия не свидетельствовали о намерении сбежать от службы.
После ранения военного, он сам получил травму руки, был госпитализирован, а затем сразу взят под стражу. Это сделало невозможным его прибытие в часть по объективным причинам.
Приговор суда
Несмотря на тяжесть ранения военного, суд учел искреннее раскаяние переселенца, его положительную характеристику и тяжелое психологическое состояние после оккупации.
Решение суда:
Мужчину оправдали по ст. 336 УК Украины (уклонение от мобилизации).
Однако его признали виновным по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).
Переселенца приговорили к 5 годам лишения свободы. Суд освободил мужчину от реальной тюрьмы, установив испытательный срок 2 года.