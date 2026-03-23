На Волыни переселенец тяжело ранил военного ТЦК: решение суда шокирует

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Реклама

На Волыни переселенца с Херсонщины осудили за нападение на военного ТЦК.

Об этом говорится в приговоре Иваничевского районного суда Волынской области.

Мужчина заявил, что не прятался от ТЦК и был готов к мобилизации

Обвиняемый — внутренне перемещенное лицо. Вместе с женой он бежал из-под российской оккупации в Херсонской области, пройдя долгий путь через Европу. Поселившись в волынском общежитии, мужчина не прятался: добровольно пошел в ТЦК, прошел медосмотр и ждал отправки.

Реклама

По словам подсудимого, ему выдали повестку на 22 марта 2024 года. Однако военные пришли к нему домой на день раньше — 21 марта, чтобы выяснить причины «неявки», которой фактически еще не было.

Нападение на военного ТЦК

Когда работники ТЦК постучали в дверь комнаты общежития, начался спор. Подсудимый утверждает, что находился в состоянии дикого стресса из-за воспоминаний об оккупации. В руках мужчины оказался кухонный нож. Он начал резать собственную руку, а когда мастер-сержант пытался отобрать оружие, получил удар в живот.

Последствия ранения для военного:

Проникающая рана грудной клетки и брюшной полости.

Пересечение 9-го и 10-го ребер.

Сквозное повреждение печени и кишечника.

Потерпевший чудом выжил. Позже они с обвиняемым даже лежали в одной больничной палате. Военный отказался брать средства на лечение от переселенца.

Реклама

Почему мужчину оправдали за «уклонение»?

Судья пришел к неожиданному выводу: мужчина не является уклонистом.

Суд объяснил, что:

Он сам явился для уточнения данных и прошел ВВК. Суд установил, что подсудимый мог ошибочно считать датой явки 22 марта, и его действия не свидетельствовали о намерении сбежать от службы. После ранения военного, он сам получил травму руки, был госпитализирован, а затем сразу взят под стражу. Это сделало невозможным его прибытие в часть по объективным причинам.

Приговор суда

Несмотря на тяжесть ранения военного, суд учел искреннее раскаяние переселенца, его положительную характеристику и тяжелое психологическое состояние после оккупации.

Решение суда:

Реклама