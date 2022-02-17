На Волыни подростки вытащили из воды двух мальчиков, третьего – спасти не удалось

На Волыни подростки вытащили из воды двух мальчиков, третьего – спасти не удалось

Двое детей в больнице с переохлаждением.

На Волыни утонул 8-летний мальчик, который вместе с двумя своими друзьями пошел на пруд. Дети бегали по льду, когда вдруг один из них провалился.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Трагедия произошла на пруду, которая сразу за селом. Трое школьников, не предупредив взрослых, прибежали туда и начали играть на льду. Вдруг лед под восьмилетним Русланом треснул, мальчик провалился в воду. Испуганные друзья начали его спасать и сами попадали в водоем. «Один мальчик стоял на краю и махал руками, кричал: «Помогите, помогите», – рассказывают свидетели.

Дети, которые звали на помощь, увидели двое подростков. Антон и Данило ехали мимо мотоцикла. Парня, который обеими руками держался за лед, они пытались вытащить палкой. "Но он сказал, что он не может ухватиться за нее и тогда пришлось раздеваться и лезть в воду", — говорит один из юношей.

Из воды подростки достали двух мальчиков. Один не успел сильно намокнуть и остался на берегу искать третьего друга. Второго спасенного мальчика, промерзшего, Антон повез на мотоцикле в село, там рассчитывал на помощь. До приезда скорой школьника отогревали в ближайшем доме. «Давай раздевать его, отогревать, закутать его, а ноги уже деревянные. Так не дай Бог. И «хухаем», и растираем, и трясет всех, и не знаем, что делать», – рассказывают соседи.

Тем временем из воды вытащили тело восьмилетнего Руслана – мальчик не дышал. "Уже он был без признаков жизни, было две кареты скорой, сразу начали оказывать помощь, реанимацию", — рассказывают полицейские.

Спасти мальчика не удалось. Сейчас в больнице два его друга. По словам медиков, угрозы их жизни уже нет. «Состояние было оценено у них как среднетяжелое, обычно переохлаждение, цианоз тела, пониженная температура тела», — констатируют врачи.

На Волыни 8-летний мальчик провалился под лед и утонул | Новости Украины

У детей дежурят родственники. Общаться на камеру отказываются. «Все три семьи хорошие. И не думаю, что они не говорили детям, все отмечали, и школа отмечала, и в церкви батюшка и родители отмечали, чтобы дети не шли», — убеждают в селе.

Спасатели умоляют людей, не ходить по водоемам. На улице потеплело, а лед ломается на глазах. «Если вы очевидцем стали такой ситуации, то в первую очередь с помощью подручных средств спасать – с помощью палки, ветку выломать», — напоминают спасатели.

Руслана похоронили сегодня. Он был младшим ребёнком в семье, кроме него у родителей осталось двое. В полиции смерть мальчика квалифицируют как несчастный случай.

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