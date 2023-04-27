На Волыни подтопленные территории увеличились вдвое, люди спасают дома, на урожай уже и не надеются

Волынь страдает от паводка, воду выкачивают, а она снова прибывает. Разливу рек способствуют и обильные дожди. Через две недели площади затопленных территорий увеличились вдвое, сейчас это 18 тысяч гектаров, преимущественно сельско-хозяйственные угодья и приусадебные участки. Но и из подвалов, домов и дворов спасатели за последние дни откачали около тысячи тонн воды, но она стоит в огородах и на полях, говорится в ТСН.

Спасатели каждый день поднимают дрон, чтобы рассмотреть масштабы подтоплений. На границе с Беларусью, куда ни посмотри – вода. Такая ситуация в нескольких районах Волыни.

Руслан сколько живет, такого паводка не припоминает. "Если бы сегодня не выкачали воду, была бы вода в доме", — говорит мужчина.

Но двор подтоплен полностью, кое-где воды выше колена, поэтому мужчина может пройтись по двору только в рыбацких сапогах. У некоторых фермеров в воде до 90 процентов полей, начать посевную они не могут. У кого лучше ситуация, пока было сухо, то работали круглосуточно. “И днем, и в ночь делали все для того, чтобы схватить момент весны, посеять, подпитать – и вот снова непогода и снова мешает. Каким будет урожай – неизвестно”, — говорит Турийский поселковый голова Алексей Бессмертный.

На частных огородах тоже не сеяли и не сажали. "Такого еще не было. Четыре раза уже скачивали, а вода прибывает и прибывает. И дожди снова будут идти”, – говорит местная жительница Алла.

Раньше, рассказывают местные, если их и затапливало, то только поля, а теперь вода подошла прямо к домам. Спасатели систематически выкачивают воду из дворов, однако она снова и снова прибывает. Несмотря на сложности, местные не теряют оптимизма и даже шутят. "Будем рис сеять", — смеются люди.

Прогнозы синоптиков неутешительны, осадки обещают и на следующей неделе, поэтому спрогнозировать, когда вода пойдет на убыль, трудно.

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