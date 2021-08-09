На Волыни посреди поля создали карту Украины — с Крымом и Донбассом

На Волыни посреди поля создали карту Украины — с Крымом и Донбассом

Первый фестиваль объединенных общин состоялся в районе Ковеля.

По случаю Дня Независимости в Украине начали проводить фестивали объединенных общин. Первое такое мероприятие состоялось прямо посреди поля в Ковельском районе Волынской области. О том, как проходило єто красочное и шумное действо, говорится 9 августа в сюжете ТСН.19: 30.

Локацию для проведения фестиваля общин выбрали неслучайно. "Мы это делаем у подсолнухового и пшеничного поля, чтобы почувствовать богатство нашей страны", — пояснила председатель Ковельской районной администрации Ольга Черен.

Ковельский район - один из крупнейших в Украине, он объединяет 23 общины. Из всех сел съехались участники местной самодеятельности, чтобы продемонстрировать свои таланты.

Зрители уселись на соломенных сиденьях — здесь можно и песен наслушаться, и о своем поговорить.

Столы ломятся от караваев. Местные хозяйки выпекали их по старинным рецептам.

Маленькие танцовщицы приехали на фестиваль в старинной обуви — лаптях. А коллектив из села Велицка привезли на фестиваль уникальный танец — "гречку". "Это чисто наш танец, такая песня есть только у людей, которые из нашего села и ни у кого больше", — объясняют самодеятельные артисты.

В завершение участники этого действа выстроились посреди поля, создав на земле очертания гигантской карты Украины. Понятное дело — с Крымом и Донбассом.

Новости Украины: на Волыни провели первый фестиваль объединенных общин прямо посреди поля

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