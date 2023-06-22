На Волыни скандал вокруг стадиона: людей возмутила цена ремонта во время войны

Строительство нового стадиона планируют завершить через два с половиной года, а пока – будут искать деньги.

В соцсетях разразилась дискуссия из-за ремонта стадиона на Волыни во время войны. На ремонт власти райцентра Киверцы решили выделить 145 миллионов гривен, об этом стало известно из двух тендеров, обнародовавших в системе закупок "Прозрано", говорится в ТСН.

Мэр города уже имеет проект нового стадиона, на нем укрытие на 400 человек, новое искусственное поле, беговые дорожки, спортивные площадки, освещение – и все это за более 145 миллионов гривен. "Думаете, это дешево стоит? 55 метров. То есть, я его не проектировал. Просто попросил спроектировать так, чтобы было хорошо”, – говорит мэр Александр Ковальчук.

На ремонт власти райцентра Киверцы решили выделить 145 миллионов гривен

Хорошо, но дороговато – озвученная сумма просто возмутила Сеть, пользователи не сдерживают в сообщениях:

– Вообще все одурели. То барабаны, то стадион

- Действительно, во время войны это очень "актуально" — стадион

- Следующая олимпиада точно будет в Киверцах

Два тендера появились на платформе "Прозрачно" в один день. В первом идет речь о капитальном ремонте стадиона, во втором – о ремонте беговых дорожек и спортивных площадок. Наибольшую сумму, рассказывает мэр, потянуло бомбоубежище. "Здесь очень долго проектировали, вы понимаете, что такое радиоактивное укрытие под все нормы, двери, все... Это немалая сумма денег", — говорит он.

На стадионе тренируется более трехсот детей, рассказывают в местной спортшколе. О ремонте футбольного поля и беговых дорожек здесь хлопочут около десяти лет и всегда нет денег. "О современных требованиях — он в неудовлетворительном состоянии, потому что сегодня ребенок не может бегать по асфальту, убивать ноги и соответственно эффекту, результата уже нет", — убеждает директор местной спортивной школы Александр Левчук.

Мнения горожан разделились. Если родители детей, которые здесь тренируются – поддерживают новый проект, другие убеждены – он слишком дорог.

Строительство нового стадиона планируют завершить через два с половиной года, а пока – будут искать деньги. Для бюджета общества это неподъемная сумма, поэтому рассчитывают на поддержку бизнеса.

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