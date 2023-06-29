На Волыни скандальный стадион за 145 миллионов гривен все же не будут строить

Самый дорогой проект бомбоубежища на территории стадиона ни журналистам, ни общественности так и не показали.

В Киверцах, на Волыни, отменили два тендера на строительство футбольного поля и беговых дорожек, сообщают корреспонденты ТСН.

На них должны были потратить сто сорок пять миллионов гривен. Огромные цифры и обстоятельства закупки возмутили местных и всколыхнули соцсети. На миллионные тендеры на платформе "Прозоро", отправились только два подрядчика. Один из них в определенный срок не предоставил все документы, поэтому победителем стала другая фирма.

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Стоимость проектов городской голова Киверцев объяснял, созданием там укрытием на четыреста человек. Однако сам проект бомбоубежища ни журналистам, ни общественности так и не показали.

Напомним, после того, как тендеры появились в Сети, украинцев возмутила цена ремонтных работ во время войны. В то же время городской голова уверял, что наибольшую сумму потянуло бомбоубежище. "Здесь очень долго проектировали, вы понимаете, что такое радиоактивное укрытие под все нормы, двери, все... Это немалая сумма денег", — говорит он.

Хотя на ремонт стадиона надеялись местные спортсмены почти 10 лет, не получат его и сейчас.

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