На Волыни скандальный стадион за 145 миллионов гривен все же не будут строить

Самый дорогой проект бомбоубежища на территории стадиона ни журналистам, ни общественности так и не показали.
В Киверцах, на Волыни, отменили два тендера на строительство футбольного поля и беговых дорожек, сообщают корреспонденты ТСН.
На них должны были потратить сто сорок пять миллионов гривен. Огромные цифры и обстоятельства закупки возмутили местных и всколыхнули соцсети. На миллионные тендеры на платформе "Прозоро", отправились только два подрядчика. Один из них в определенный срок не предоставил все документы, поэтому победителем стала другая фирма.
Стоимость проектов городской голова Киверцев объяснял, созданием там укрытием на четыреста человек. Однако сам проект бомбоубежища ни журналистам, ни общественности так и не показали.
Напомним, после того, как тендеры появились в Сети, украинцев возмутила цена ремонтных работ во время войны. В то же время городской голова уверял, что наибольшую сумму потянуло бомбоубежище. "Здесь очень долго проектировали, вы понимаете, что такое радиоактивное укрытие под все нормы, двери, все... Это немалая сумма денег", — говорит он.
Хотя на ремонт стадиона надеялись местные спортсмены почти 10 лет, не получат его и сейчас.
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