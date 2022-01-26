На Волыни судили мужчину, который купил COVID-сертификат и показал его пограничникам: как его наказали

Подозреваемый на суде вину признал.
В Волынской области суд оштрафовал мужчину, который купил сертификат о вакцинации и показал его пограничникам на пункте пропуска "Устилуг".
Об этом говорится в приговоре Владимира-Волынского городского суда Волынской области, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, мужчина приобрел фальшивый сертификат о вакцинации и 23 декабря показал его пограничникам на пункте пропуска "Устилуг". В ходе проверки оказалось, что сертификат о вакцинации фальшивый.
На суд подозреваемый не пришел, однако подал заявление, в котором признал себя виновным и раскаялся в содеянном.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины. Его оштрафовали на 4250 грн.
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