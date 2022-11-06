На Волыни священник МП обвинил отца погибшей медикини в избиении, а тот его – в вымогательстве

На Волыни конфликт между священником и отцом погибшей на фронте военной медикини – местный поп обвинил мужчину в избиении и подал на него в суд. Пенсионер же утверждает, что священника он не избивал, хотя тот неоднократно его провоцировал и даже требовал выплатить средства, которые тот получил после гибели дочери. На судебное слушание, чтобы поддержать отца погибшей медикини, пришло около сотни человек, говорится в ТСН.

Василий пришел в суд с портретом своей погибшей на войне дочери, чтобы защитить честь и свою и ее, на которую вроде бы посягнул местный батюшка. "Сказал, ты получил деньги за погибшую дочь, так мне должен заплатить, потому что ты меня выгнал с работы", — рассказывает мужчина.

Священник Московского патриархата обвинил мужчину, будто тот его избил. Хотя, как утверждает пенсионер, этого не было. В этом убеждены и односельчане мужчины. Целыми семьями они приехали в суд, чтобы его поддержать. Говорят, со священником у них постоянные конфликты, особенно после того, как решили перейти в ВЦУ.

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Последнюю каплю, говорят люди, стало то, что поп начал постоянно провоцировать отца погибшей на фронте Елены. Придирался, говорят, и к самой девушке. "В последний раз, когда Елена была с нами возле церкви. Мы проходили аудит, он подошел и сказал: "Ты еще жива?", — рассказывают односельчане.

Елена – военная медичка, на войне от 2015 года. Погибла два месяца назад в Харьковской области, когда на поле боя спасала раненых. "Она упала на парня. Парень остался жив, она погибла. Она хотела его забрать, потому что он был 300-й", — рассказывает соседка.

Круглой сиротой осталась трехлетняя Оксанка, за год войны девочка потеряла обоих родителей.

Поддержать отца погибшей Елены пришли и военные. Говорят, женщина неоднократно спасала их жизнь, поэтому быть в стороне просто не могут.

Поп, потерпевший по делу, на судебное слушание так и не явился. "Я видел, что там собираются люди агрессивно настроены. Я один, а их много. Это опасно. Это выдумки. Я никогда не просил у него денег и не требовал", — убеждает священник по телефону журналистов.

В селе отца поддерживают лишь единицы, слова своих односельчан считают клеветой. "Сами поймите, если он священник, он не мог этого говорить. Но если они сделали из священника монстра, то из кого хочешь можно сделать монстра", – говорит местная жительница.

Судебное слушание на этот раз перенесли, но и на следующее волонтеры и военные планируют приехать снова.

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