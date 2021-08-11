На Волыни участились аварии из-за новоустановленных островков безопасности на трассе

На Волыни участились аварии из-за новоустановленных островков безопасности на трассе

Последняя из аварий произошла из хлебовозом.

На трассе Луцк-Ковель водитель буса пытался обогнать попутное авто и не справился с управлением. Во время маневра машина перевернулась. Микроавтобус смяло как консервную банку, а хлеба разбросало по обочине.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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39-летнего водителя скорая забрала в районную больницу. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Свидетели аварии рассказывают: водитель якобы не увидел островок безопасности, что установили после ремонта дороги, и налетел прямо на него. Говорят, у этого островка аварии происходят часто, потому что водители превышают скорость, идут на обгон, и поздно видят препятствие на дороге.

"Это из-островков, те что наделали. Говорят, постоянно аварии здесь", — говорят свидетели ДТП.

Новости Украины: на трассе "Луцк-Ковель" микроавтобус смяло, а хлеба разбросало по обочине

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