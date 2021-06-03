На Волыни во время движения полностью выгорел электромобиль

Пострадавших нет.
На трассе "Ковель-Луцк" во время движения загорелся электромобиль. К счастью, никто из людей не пострадал.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок. 3 июня.
По словам очевидцев, авто загорелось внезапно и за считанные минуты выгорело дотла. Огонь в автомобиле ликвидировали спасатели.
Водитель и пассажиры, которые находились в салоне, едва успели выскочить из авто, которое горело. К счастью, они не пострадали, а отделались испугом.
Напомним, ранее в Киеве на улице Академика Заболотного вспыхнул микроавтобус.