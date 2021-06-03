На Волыни во время движения полностью выгорел электромобиль

Пострадавших нет.

На трассе "Ковель-Луцк" во время движения загорелся электромобиль. К счастью, никто из людей не пострадал.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок. 3 июня.

Также читайте В Херсоне неизвестный устроил масштабный пожар на платной стоянке: сгорели много автомобилей

По словам очевидцев, авто загорелось внезапно и за считанные минуты выгорело дотла. Огонь в автомобиле ликвидировали спасатели.

Водитель и пассажиры, которые находились в салоне, едва успели выскочить из авто, которое горело. К счастью, они не пострадали, а отделались испугом.

Новости Украины: на трассе "Ковель-Луцк" во время движения внезапно загорелся электромобиль

Напомним, ранее в Киеве на улице Академика Заболотного вспыхнул микроавтобус.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку