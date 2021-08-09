На Волыни во время фестиваля создали огромную "живую" карту Украины

На фестиваль собрались аж 23 общины.
На Волыни состоялся первый фестиваль объединенных общин. Песни и танцы устроили среди подсолнухов. Такие мероприятия ко Дню Независимости должны состояться среди всех общин. Нынешний организовали прямо посреди поля в самом районе области — Ковельськом. В заключение участники прямо на земле выложили огромную карту Украины.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Они идут в поле целыми семьями. Впервые без сап и граблей, на гулянье. У местных танцоров вместо каблуков — постолы. На соломенных сиденьях устраиваются зрители. И песен наслушаться, и свое вспомнить.
Локацию посреди поля выбрали не зря. «Мы это делаем у подсолнечного и пшеничного поля, чтобы почувствовать, знаете, богатство нашей страны», — говорит глава Ковельской районной администрации Ольга Черен.
Здесь аж 23 общины. Из всех сел съехались, чтобы показать свои таланты. «Это наш сугубо велемецький танец — гречка. Сама песня есть только у людей, которые из нашего села и ни у кого больше», — говорят участники.
Наряду с молодыми поют старшое поколение.
Столы ломятся от караваев. Местные хозяйки выпекали их по старинным рецептам.
Такой фестиваль организуют впервые. Прямо посреди поля жители района создают карту Украины. Здесь есть и Донбасс, и Крым.
Ко Дню Независимости такие фестивали под открытым небом пройдут по всей стране.