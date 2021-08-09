На Волыни во время фестиваля создали огромную "живую" карту Украины

На Волыни во время фестиваля создали огромную "живую" карту Украины

На фестиваль собрались аж 23 общины.

На Волыни состоялся первый фестиваль объединенных общин. Песни и танцы устроили среди подсолнухов. Такие мероприятия ко Дню Независимости должны состояться среди всех общин. Нынешний организовали прямо посреди поля в самом районе области — Ковельськом. В заключение участники прямо на земле выложили огромную карту Украины.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Они идут в поле целыми семьями. Впервые без сап и граблей, на гулянье. У местных танцоров вместо каблуков — постолы. На соломенных сиденьях устраиваются зрители. И песен наслушаться, и свое вспомнить.

Локацию посреди поля выбрали не зря. «Мы это делаем у подсолнечного и пшеничного поля, чтобы почувствовать, знаете, богатство нашей страны», — говорит глава Ковельской районной администрации Ольга Черен.

Здесь аж 23 общины. Из всех сел съехались, чтобы показать свои таланты. «Это наш сугубо велемецький танец — гречка. Сама песня есть только у людей, которые из нашего села и ни у кого больше», — говорят участники.

Наряду с молодыми поют старшое поколение.

Новости Украины: на Волыни открыли первый фестиваль объединенных общин

Столы ломятся от караваев. Местные хозяйки выпекали их по старинным рецептам.

Такой фестиваль организуют впервые. Прямо посреди поля жители района создают карту Украины. Здесь есть и Донбасс, и Крым.

Ко Дню Независимости такие фестивали под открытым небом пройдут по всей стране.

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