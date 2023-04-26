На Волыни все еще держится вода: из-за подтопления полей невозможно начать посевную

В Волынской и Кировоградской областях держится высокий уровень воды в реках.

В некоторых регионах Украины все еще держится высокий уровень воды в реках, так в Кировоградской области пострадали почти полтысячи домов. В основном это дачи на берегах Днепра и его притоков. А на Волыни подтоплены поля, что делает невозможным начало посевной.

Об этом рассказала корреспондентка ТСН Татьяна Хомич.

Хотя вода немного отступила, но до сих пор затоплены полсотни домов недалеко от Светловодска (Кировоградской области). Местные жители сооружают защитные дамбы из мешков с песком.

Самая сложная ситуация – на Волыни. Через две недели площади затопленных территорий увеличились вдвое.

Сейчас это 18 тысяч гектаров – преимущественно сельскохозяйственные угодья и приусадебные участки.

Наибольший ущерб наводнение нанесло в Ковельском районе области. К примеру, в поселке Турийск – последствия затопления самые масштабные.

Река Турия затопила все вокруг. Заливало сельскохозяйственные угодья и приусадебные участки. По словам жителей, такого паводка не было последние 30 лет, а то и больше. И тогда вода стояла только в полях, а сейчас пошла в дома. Кое-где, чтобы дойти до огорода, крестьяне местные вынуждены обувать рыболовные заброды.

Кое-где 90% полей – стоят в воде. И фермеры не могут приступить к посевным работам. Так же и в частных огородах. Самая критическая ситуация на севере области – Ковельском и Камень-Каширском районах. Спасатели систематически воду откачивают, но она снова прибывает.

Хотя еще несколько дней назад уровень воды в реках несколько упал. Но из-за дождей вода снова поднялась. И прогнозы синоптиков неутешительны – в ближайшие дни обещают осадки.

Также сообщается, что информация о повышении уровня воды в Днепре в Киеве и области не соответствует действительности.

Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Киева и Киевщины. Чрезвычайники наоборот фиксируют постепенное убывание уровня воды.

Несмотря на то, что она свыше нормы – в 1 метр, обращений от граждан о помощи уже несколько дней не поступает.

В институте водных проблем и мелиорации говорят, что пик паводка прошел. А прогнозируемые в ближайшие дни дожди вряд ли существенно повлияют на ситуацию в столице и окрестностях.

Напомним, на Днепропетровщине села готовят к эвакуации из-за паводка.

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