"На войне мне перебило две ноги, я вставил палку в зубы": боец РДК "Ивар" рассказал, как получил тяжелое ранение

Боец "Русского добровольческого корпуса" (РДК) "Ивар" сбежал из России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Он воюет на стороне Украины против оккупантов и получил тяжелое ранение на фронте — во время минометного обстрела перебило обе ноги.

В эксклюзивном интервью TSN.ua "Ивар" рассказал, что имел три боевых выхода. Ранение россиянин получил под Авдеевкой.

"Заход ДРГ когда был, мы прикрывали ребят, я охранял миномет. Это был мой первый боевой выезд. Мы просто дежурили, смотрели, чтобы со стороны РФ никакая ДРГ не зашла. Второй мой выезд — это было Сватовское направление, Луганская область. Я там пробыл полтора месяца, мы выполняли многочисленные боевые задания. Освободили 10 гектаров украинской земли. Просто заняли прежние позиции противника. Третий мой выезд сразу после Луганской области нас вызвали на Авдеевку. Мы имели задачу устранить противника и занять позиции возле Коксохимического завода. Я первый вышел из машины, мы двигались вдоль железной дороги. Я был вторым номером пулемета", — говорит Ивар.

По его словам, они с побратимами заняли позицию для стрельбы и прикрывали заход первой группы в окопы. Тогда начался минометный обстрел.

"Был прилет у моей левой ноги. Меня подорвало, перевернуло, начал кричать, что я 300. Наложил себе турникет. "Горела" вся левая нога по ощущениям и права начала. Мне кричал медик, чтобы я полз к укрытию. Мне перебило обе ноги. Он перевернул меня на живот, сделал мне тампонаду... Я помню, он мне делает тампонаду, я себе палку в зубы вставил, потому что было очень больно... Я прижал активные наушники к голове, потому что прилеты рядом были. Минут через 10-15 подъехал "Брэдли", пулеметчик тоже был ранен, ему прилетели обломки в плечо, левая рука отвисла. Меня тащили по земле, потому что на носилках не вариант было меня грузить. Был риск, что еще кто-то будет 300 или 200. Я пять метров должен был сам доползти. Упал без сил, секунд 15 приходил в себя. Пулеметчик кричал мне: "Давай, ты сможешь". Я встал на колени и дополз до машины. Мене привезли стабпункт, и там я уже отключился. Меня отвезли в больницу, там прооперировали, а потом уже в Днепр. Через несколько дней отвезли в Киев", — рассказал Ивар.

Боец Российского добровольческого корпуса (РБК) "Ивар" / Фото: ТСН.ua

Боец говорит, что надеялся, что тогда будут "гнать" врага так же, как во время первого контрнаступления. Однако оказалось, что все не так просто, как кажется.

"Вообще я иначе как-то начал воспринимать войну. Раньше какие-то видео смотришь, другие боевые подразделения записывают, уже иначе воспринимаешь. Вспоминаешь также боевые операции и понимаешь, что это не шутер, это не как в игре, это настоящая война со всеми вытекающими. У меня очень тяжелое ранение, буду восстанавливаться еще полгода, потому что у меня сложный перелом правой ноги, там еще открытая рана. Левая нога тоже до сих пор не зажила, там тоже перелом. Еще я потерял где-то два литра крови. Если б еще час, дольше была евакуация, я, возможно, и не давал сейчас интервью", — рассказал "Ивар".

По его словам, из-за серьезных повреждений у него быть штурмовиком больше не получится. После выздоровления "Ивар" планирует научиться управлять беспилотниками.

"Я общался со своим командиром и было принято решение, что после своего выздоровления я буду развиваться в плане БПЛА, FPV-дронов. Сейчас для этого мне нужен пульт, чтобы тренироваться на ноутбуке. То есть я загружаю себе программу и с помощью пульта буду летать", — говорит "Ивар".

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