На время военного положения упростили экзамены на водительское удостоверение и сменили обучение

В некоторых регионах стать водителем теперь невозможно, а где-то стало даже проще.

Изменения коснулись не только экзаменов на получение водительского удостоверения, но и работы автошкол, говорится в ТСН.

Киевлянка Ольга Бигоцкая – волонтер. О водительских правах задумалась еще до начала широкомасштабного вторжения России. А теперь поняла, что права нужны срочно. «Я являюсь волонтером "Красного креста", я являюсь волонтером локальных организаций и иногда нужно перевезти зарубежную гуманитарную помощь», — говорит она.

В автошколу Ольга записалась еще в Киеве. Она онлайн учила теорию, а вот практику проходит уже в Ужгороде, где сейчас живет.

Также читайте Враг пытается прорваться в селе Терново, расположенное на границе трех областей

Внутренний экзамен по вождению некоторые автошколы по соображениям безопасности отменили. Но не сдашь теории в школе, к экзамену в сервисном центре не допустят.

В Украине работает 121 сервисный центр. Закрыты только в Луганской, Донецкой, Херсонской областях и Крыму. Записаться на экзамен онлайн, как это было раньше, сейчас нельзя. Александр Бойко говорит, что это связано с воздушными тревогами. Пока они звучат – работу центра приостанавливают. «Мы не можем рассчитать время предоставления услуги. Работа сервисного центра прекращается, работа банка прекращается, у нас на территории есть укрытие», – отмечает он.

Теорию и практику составляют в один день, на двадцать вопросов – двадцать минут. Два неправильных ответа – допускаются.

Экзамены по вождению всегда фиксировали на две камеры, одна внутри машины, чтобы это было идентифицировано, что вы это являетесь вы. Другая – снаружи. Ее сейчас не цепляют, опять же из соображений безопасности.

Экзамен по практике упростили – он длится в один этап – только езда по городу. Заезд в гараж задним ходом, параллельная парковка по фишкам, проезд через кажущийся тоннель, где главное, не забыть включить ближний или дальний свет на период военного состояния отменен.

Экзамен на автодроме, говорит Евгений Моисеенко, отменили, а практический маршрут сменили. «Мы обходим сейчас блок-посты, мы обходим стратегические объекты, мы посмотрели очень внимательно плотность движения по маршруту, таким образом, чтобы не было скопления трафика, все маршруты мы согласовали с областными военными администрациями, убедились, что они безопасны, но в У нас есть требования к маршрутам, должно быть количество определенных светофоров, перекрестков. Мы не снизили планку, по которой определяем водитель ли это, должен ли он пройти еще дополнительное обучение», — объясняют в автошколах.

Действительно – попуска никому нет. Категория «В» приравнена к «С». Водителям легковушек разрешено управлять грузовиками, но исключительно на период военного положения. Евгений Моисеенко говорит, что таким образом можно избежать проблем с логистикой. Гуманитарка, продукты в супермаркеты и даже оружие – поставляются без задержек.

Выдачу водительских удостоверений в Украине сократили на треть. Часть автошкол, там, где были боевые действия, до сих пор не возобновила работу.

У Татьяны Мартыновой уже третий месяц перерыва в практике. Еще с февраля так и не успела отработать 4 занятия. Теперь переживает, что к ней снова вернется страх, с которым долго боролась. «Я привыкла и было даже комфортно и мне было интересно, да, я могу», – говорит девушка.

А вот на западе страны – все наоборот. Автошколы говорят о нехватке инструкторов. «У нас есть машины, которые будут прилагаться, взяли трех инструкторов. Это было прогнозируемо, что будут люди. Потому что куда переселялись Ивано-Франковск, Ужгород, Львов. Даже висело объявление, что примем инструкторов – переселенцев», — говорят в ужгородской автошколе.

Татьяне Мартыновой в Киеве придется фактически с нуля возобновлять свои навыки вождения уже как заработает ее школа. Ну а Ольга Бигоцкая из Ужгорода рассчитывает, что через месяц станет водителем.

Читайте также:

В Николаевской области военные под постоянным обстрелом готовят для врага "сюрприз" и хотят гнать его за море

Трасса Лисичанск-Бахмут под постоянным обстрелом, эвакуация невозможна уже третий день

Врачи "Охматдета" отправились на деоккупированные территории: принимают 15 специалистов