"На всех не хватит тюрем": в Украине решают, как наказывать мужчин за невозвращение из-за границы

С начала полномасштабного вторжения пограничники поймали несколько десятков тысяч мужчин, пытавшихся незаконно выехать за пределы Украины

С начала полномасштабного вторжения украинские пограничники поймали около 43 тысяч мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу и покинуть пределы Украины.

Кроме того, более 4 тысяч военнообязанных мужчин из этого числа пытались выехать с помощью фиктивных документов. Такие данные приводятся в пояснительной записке к резонансному законопроекту 13673 (его подала премьер Юлия Свириденко), с помощью которого предлагается установить уголовную ответственность для тех, кто будет пытаться незаконно выехать из Украины, и для тех, кто нарушит сроки пребывания за границей. Документом предлагается либо штрафовать нарушителей на несколько десятков тысяч гривен, либо наказывать тюрьмой. Как известно, этот законопроект появился после инициативы разрешить 22-летним мужчинам пересекать границу (этот вопрос сейчас тоже прорабатывается).

По состоянию на сегодня, 25 августа, этот документ уже прорабатывается в Верховной Раде. Как известно, отдельные парламентарии выступили с позицией, что уголовная ответственность для таких нарушителей недопустима в демократической стране.

Шанс на принятие есть

В то же время председатель Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии для ТСН.ua говорит, что, по его мнению, именно уголовная ответственность способна изменить ситуацию к лучшему в вопросах мобилизации.

«Безнаказанность порождает преступность. Второе: 24 февраля 2022 года, когда было объявлено военное положение, всех мужчин обязали предоставить информацию о себе. Определенная часть добровольно пошла воевать, а дальше дело не двигалось. Сколько ни оповещали, сколько ни обращались, сколько ни призывали, сколько ни апеллировали к сознанию. Но после того, как объявили, что за нарушение (мобилизационного законодательства — Ред.) будут штрафы и уголовная ответственность, в Украине был создан реестр, для которого около 5 миллионов граждан предоставили данные», — приводит пример Иван Тимочко.

Он продолжает: «Такая же история и сейчас. Сам факт наличия уголовной ответственности повлияет на массовость попыток покинуть пределы Украины. У многих не будет желания совершать преступление».

Резюмируя, он говорит, что, по его мнению, у законопроекта шансы есть.

«Если политики будут его „рубить“, тогда им придется взять в руки оружие», — предполагает Тимочко.

В свою очередь по этому законопроекту высказалась и народная депутат Марьяна Безуглая. По ее мнению, в зоне риска окажутся те мужчины, которые по каким-то причинам перепутали документы при пересечении границы.

«При этом под риск попадают граждане, которые даже перепутали справки, а не пересекали лес в попытке избежания воинского долга. По моей информации, этот законопроект курсировал на согласованиях в Кабмине давно, и наконец система его „выплюнула“», — написала она.

Под видом древесины

Об одном из последних нестандартных случаев, который произошел в Украине, недавно сообщила Закарпатская областная прокуратура. Как сообщили ТСН.ua в пресс-службе ведомства, в ходе спецоперации задержаны девять мужчин призывного возраста.

«По оперативной информации, военнообязанных вывозили за границу через пункты пропуска под прикрытием официального экспорта древесины в ЕС. Мужчин должны были вывозить в специальном укрытии грузовика под древесиной. Предприниматель, подозреваемый в организации незаконной переправки, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура будет ходатайствовать о его содержании под стражей», — сообщили нам в Закарпатской областной прокуратуре.

Не хватит тюрем

В свою очередь адвокат и бывший следователь Роман Симутин говорит, что в Украине не хватит тюрем, если этот закон примут и будут привлекать к уголовной ответственности всех тех, кто нарушил, например, сроки пребывания за границей. «Кроме того, уголовное наказание не сопоставимо с нарушениями, о которых идет речь», — говорит Симутин.

По его мнению, этот законопроект или уже принятый закон может стать предметом иска от нардепов в Конституционный суд Украины, который способен поставить точку в том, законно ли вводят уголовную ответственность за продленное пребывание за границей и ее незаконное пересечение.

Ранее сообщалось о том, что, по мнению юристов, в случае принятия законопроекта определенную часть нарушителей мобилизационного законодательства депортируют в Украину.