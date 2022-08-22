На второй день войны мужчина заминировал АЗС, чтобы "спрятаться" в тюрьме — желание исполнили

В г. Теребовля Тернопольской области мужчина на второй день полномасштабной войны "заминировал" заправку.

Полиции он заявил, что поступил так, поскольку хотел, чтобы его отправили в тюрьму.

Об этом говорится в приговоре Теребовлянского районного суда, сообщает ТСН.ua.

По данным следствия, мужчина находился на испытательном сроке за другое преступление. Ночью, 25 февраля, он сообщил полиции о том, что "заминировал" одну из АЗС в городе.

Подозреваемый свою вину признал. В ходе судебного заседания он пояснил, что сообщил о "заминировании" с мобильного телефона своей матери. Когда его задержала полиция, он заявил, что сделал это, поскольку хотел находиться в местах лишения свободы.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст. 259 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области мужчина занялся сексом с проституткой в древнем замке.

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