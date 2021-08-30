"На вырост": как огородничество уменьшает стресс, повышает самооценку и способствует выработке гормонов счастья

"На вырост": как огородничество уменьшает стресс, повышает самооценку и способствует выработке гормонов счастья

ТСН запускает спецпроект "На вырост".

Лопата — как антидепрессант. Огородничество уменьшает уровень стресса, повышает самооценку и способствует выработке так называемых гормонов счастья. По результатам исследования, проведенного в сети госпиталей Сан-Франциско, восемьдесят процентов тамошних пациентов, стали чувствовать себя намного лучше после того, как начали ухаживать за растениями.

Об украинцах, которые выучили язык растений — и знают, как важно выращивать, чтобы расти — 26 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "На вырост".

Херсонец Игорь Кураян живет, чтобы сажать. О таких, как он англичане говорят "зеленый палец" — что не уронит в землю — все прорастает.

Признается, что тяга к выращиванию деревьев у него с детства, а количество деревьев, высаженных за жизнь, идет на тысячи.

Даже в его обувном магазине в цветах — все подоконники. А участки дома и на даче — давно стали настоящим полигоном для экспериментов. Гранаты и инжир, пальмовая клумба — каждая здесь выращенна из семян. Рядом с помидорами посадил бамбук. А в полуподвале строит зимний сад. Авокадо, кофе, ананасы.

Ствол с полуметровым листьями Игорь называет супердеревом. Павловния — Адамово дерево, Дерево-принцесса — имеет наибольшую скорость роста в мире. От 2 до 5 метров в год. Из ее зелени можно делать даже экологическую одноразовую посуду.

Но главным семейным успехом считает крымскую сосну. Капризная крымчанка прижилась только с двадцатого раза. И стала полноценным членом семьи.

Секрет буйства и цветения — дома и на даче — один.

"Сажаем и ухаживаем", — признается хозяин.

А вот каждое утро Лени начинается с полива цветов. На вопрос, зачем поливает цветы, отвечает коротко: "Они мне радуются".

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Ленина мама — психолог Елена Шершнева говорит, в свои три года ее сын четко сформулировал главный терапевтический эффект огородничества.

"Это можно сравнить с медитацией", — отмечает она.

Уход за растениями позволяет бороться с деменцией, помогает при стрессах, тревожных расстройствах, депрессиях и даже — бесплодии.

"У женщин даже меняется гормональный фон — потому что, когда женщина дает новую жизнь растению, заботится — она отождествляет себя с материнством", — объясняет специалист.

"На вырост" | Уменьшает стресс и вырабатывает гормоны счастья - как огородничество может заменить антидепрессанты

В Киеве на левом берегу среди обычных многоэтажек, обычных дворов - один немного необычный. Восемь лет назад он выглядел иначе.

Грязь — ежедневно портила Натали настроение и однажды она — решилась. Посадила несколько первых деревьев и кустов. А дальше — закрутилось.

Каждый вечер и все выходные. Здесь в прямом смысле — клумбы ручной работы. Кору для декора собрали с мужем в лесу. "Ромашки" сделали из разрезанных канализационных труб. Большие камни — из Днестра, маленькие — из Днепра.

Сад растет и привлекает новых жителей. Лучшей перезарядки — говорит Наталья — не найти. Процесс оказался не менее приятным, чем результат.

А вырастить ежедневную порцию хорошего настроения — под силу каждому.

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