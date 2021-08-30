"На вырост": как огородничество уменьшает стресс, повышает самооценку и способствует выработке гормонов счастья

ТСН запускает спецпроект "На вырост".
Лопата — как антидепрессант. Огородничество уменьшает уровень стресса, повышает самооценку и способствует выработке так называемых гормонов счастья. По результатам исследования, проведенного в сети госпиталей Сан-Франциско, восемьдесят процентов тамошних пациентов, стали чувствовать себя намного лучше после того, как начали ухаживать за растениями.
Об украинцах, которые выучили язык растений — и знают, как важно выращивать, чтобы расти — 26 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "На вырост".
Херсонец Игорь Кураян живет, чтобы сажать. О таких, как он англичане говорят "зеленый палец" — что не уронит в землю — все прорастает.
Признается, что тяга к выращиванию деревьев у него с детства, а количество деревьев, высаженных за жизнь, идет на тысячи.
Даже в его обувном магазине в цветах — все подоконники. А участки дома и на даче — давно стали настоящим полигоном для экспериментов. Гранаты и инжир, пальмовая клумба — каждая здесь выращенна из семян. Рядом с помидорами посадил бамбук. А в полуподвале строит зимний сад. Авокадо, кофе, ананасы.
Ствол с полуметровым листьями Игорь называет супердеревом. Павловния — Адамово дерево, Дерево-принцесса — имеет наибольшую скорость роста в мире. От 2 до 5 метров в год. Из ее зелени можно делать даже экологическую одноразовую посуду.
Но главным семейным успехом считает крымскую сосну. Капризная крымчанка прижилась только с двадцатого раза. И стала полноценным членом семьи.
Секрет буйства и цветения — дома и на даче — один.
"Сажаем и ухаживаем", — признается хозяин.
А вот каждое утро Лени начинается с полива цветов. На вопрос, зачем поливает цветы, отвечает коротко: "Они мне радуются".
Ленина мама — психолог Елена Шершнева говорит, в свои три года ее сын четко сформулировал главный терапевтический эффект огородничества.
"Это можно сравнить с медитацией", — отмечает она.
Уход за растениями позволяет бороться с деменцией, помогает при стрессах, тревожных расстройствах, депрессиях и даже — бесплодии.
"У женщин даже меняется гормональный фон — потому что, когда женщина дает новую жизнь растению, заботится — она отождествляет себя с материнством", — объясняет специалист.
В Киеве на левом берегу среди обычных многоэтажек, обычных дворов - один немного необычный. Восемь лет назад он выглядел иначе.
Грязь — ежедневно портила Натали настроение и однажды она — решилась. Посадила несколько первых деревьев и кустов. А дальше — закрутилось.
Каждый вечер и все выходные. Здесь в прямом смысле — клумбы ручной работы. Кору для декора собрали с мужем в лесу. "Ромашки" сделали из разрезанных канализационных труб. Большие камни — из Днестра, маленькие — из Днепра.
Сад растет и привлекает новых жителей. Лучшей перезарядки — говорит Наталья — не найти. Процесс оказался не менее приятным, чем результат.
А вырастить ежедневную порцию хорошего настроения — под силу каждому.
Читайте также:
- В шляпе и с помидорами: Павел Зибров стал фермером
- Немцы должны сдавать ежегодные экзамены и придерживаться четких правил, чтобы иметь огород в Берлине
- Овощи в тренде: в США зелень выращивают на крышах мегаполисов