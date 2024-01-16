На YouTube-канале ТСН стартуют дополнительные выпуски новостей "ТСН Онлайн" – расписание

На канале ТСН в YouTube стартуют дополнительные новостные выпуски.
На канале "Телевизионной службы новостей" в YouTube со вторника, 16 января, стартуют дополнительные выпуски новостей "ТСН Онлайн".
Выпуски будут выходить в 12:00, 14:00 и 16:00.
"Это будут выпуски по 15 минут — у них будет несколько более легкая форма подачи", — рассказал ведущий "ТСН Онлайн" Сергей Моргун.
Первый выпуск за 16 января с 12:00 уже можно посмотреть по ссылке.
Также напомним, что каждый день в будние дни на YouTube-канале ТСН выходят итоговые выпуски новостей в 19:30.
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