На YouTube-канале ТСН стартуют дополнительные выпуски новостей "ТСН Онлайн" – расписание

На канале ТСН в YouTube стартуют дополнительные новостные выпуски.

На канале "Телевизионной службы новостей" в YouTube со вторника, 16 января, стартуют дополнительные выпуски новостей "ТСН Онлайн".

Выпуски будут выходить в 12:00, 14:00 и 16:00.

"Это будут выпуски по 15 минут — у них будет несколько более легкая форма подачи", — рассказал ведущий "ТСН Онлайн" Сергей Моргун.

Первый выпуск за 16 января с 12:00 уже можно посмотреть по ссылке.

Также напомним, что каждый день в будние дни на YouTube-канале ТСН выходят итоговые выпуски новостей в 19:30.

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