На юге Франции взрывом разрушило трехэтажное здание

Предварительно, к взрыву привела утечка газа.

Среди ночи после взрыва обрушилось трехэтажное здание в муниципалитете на юге Франции Санари-сюр-Мер.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

В результате погиб 30-летний мужчина и чудом уцелели его жена и ребенок. Вытащить из-под завалов удалось еще трех человек. До сих пор ищут 91-летнюю женщину и ее 58-летнего сына, жившего на первом этаже.

Новости мира: на юге Франции из-за взрыва обрушилось трехэтажное здание

Спасатели рассказывают, что по приезду слышали очень сильный запах газа. Поэтому вероятнее всего, именно его утечка и привела к взрыву.

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