На юге Франции взрывом разрушило трехэтажное здание

Предварительно, к взрыву привела утечка газа.
Среди ночи после взрыва обрушилось трехэтажное здание в муниципалитете на юге Франции Санари-сюр-Мер.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
В результате погиб 30-летний мужчина и чудом уцелели его жена и ребенок. Вытащить из-под завалов удалось еще трех человек. До сих пор ищут 91-летнюю женщину и ее 58-летнего сына, жившего на первом этаже.
Спасатели рассказывают, что по приезду слышали очень сильный запах газа. Поэтому вероятнее всего, именно его утечка и привела к взрыву.
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