На юге Украины непогода валила деревья, а море после ливня покрылось грязной пеной

На юге Украины непогода валила деревья, а море после ливня покрылось грязной пеной

Вторые сутки непогода бушует в большинстве регионов страны.

Десятки деревьев повалил ураган на крымской трассе на Херсонщине. Стволы заблокировали четыре километра пути между двумя селами. Никто из автомобилистов не пострадал.

Об этом 27 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30

Чтобы расчистить дорогу, всю ночь поваленные деревья пилили спасатели. Сейчас проезд свободен.

Новости Украины: в Херсоне непогода повалила деревья, а в Одессе после ливня в море появилась пена

В Одессе после сильного ливня, который был накануне, море покрылось грязной серой пеной. А сама вода воняет канализацией. Что ее загрязнило станет известно после результатов анализов — специалисты лабораторного центра отобрали пробы.

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