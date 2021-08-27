На юге Украины непогода валила деревья, а море после ливня покрылось грязной пеной

Вторые сутки непогода бушует в большинстве регионов страны.
Десятки деревьев повалил ураган на крымской трассе на Херсонщине. Стволы заблокировали четыре километра пути между двумя селами. Никто из автомобилистов не пострадал.
Об этом 27 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30
Чтобы расчистить дорогу, всю ночь поваленные деревья пилили спасатели. Сейчас проезд свободен.
В Одессе после сильного ливня, который был накануне, море покрылось грязной серой пеной. А сама вода воняет канализацией. Что ее загрязнило станет известно после результатов анализов — специалисты лабораторного центра отобрали пробы.
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