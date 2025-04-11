На юге Украины свирепствует ненастье: снегопад, поваленные деревья и ДТП (фото, видео)

Непогода на юге Украины / © ТСН

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Оборванные провода, поваленные деревья, непроездные трассы и многочисленные аварии. Снег и ураган накрыли юг Украины. 11 апреля, а на дорогах работает снегоочистительная техника. В Одессе начался такой древопад, что чудом обошлось без пострадавших. А на дорогах Николаевщины застревают «скорые» и легковушки, не говоря о фурах.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Черняевой.

11 апреля, а в Херсоне — зима. В городе гололедица, налипание мокрого снега, поломанные деревья и усложненное движение на дорогах. В апреле туда пришлось выводить снегоочистительную технику. Горожане пишут: кое-где снега намело одиннадцать сантиметров в высоту.

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Из-за непогоды на трассе Одесса-Мелитополь возникла тянучка. В общей сложности на автодорогах помощь спасателям понадобились десятку водителям — их машины буксовали на снегу. Почти две с половиной тысячи домов в восьми населенных пунктах Херсонщины оказались без света.

А в Одессе ветер такой, что сбивает с ног. По ощущениям — ледяной. Рвет провода и валит деревья. Скорость — 24 метра в секунду. Утром к полудню в центре города повалило почти два десятка деревьев. Из-за этого остановились трамваи.

На крышу одесской пекарни упал большой тополь. Прошло без жертв, потому что заведение не успел открыться. Работники как раз раскладывали свежую выпечку на полке. Говорят, грохот был такой, что подумали — прилет.

Улицы города опустели. Прохожие прячут лицо в капюшоны и кутаются в шарфы. Говорят, пришлось снова достать с полок теплые вещи, которые уже постирали и спрятали.

Непогода в Украине / © ТСН

Городские власти предупреждают об опасности. Просит без необходимости не выходить на улицу и не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами. Со вчерашнего дня в усиленном режиме работают и энергетики. Чинят сети и оборудование, повредившее ураган.

Жители Николаева, уже успевшие переобувь свои авто — выехали на летней резине и попали в метель. В результате — многочисленные ДТП и пробки по городу. Городские дороги посыпают солью и чистят с трех утра, но снег насыпает быстрее.

За городом ситуация еще хуже. В снежных заносах застряли скорые, бензовозы, частные авто. На дорогах переметы. Сильный снег, штормовой ветер и мороз сделали трассы в направлении Одессы и Вознесенска непроездными.

А еще тысячи людей остались без света из-за обрывов проводов и аварий на подстанциях. По прогнозам синоптиков, непогода на юге отступит только завтра. Ближе к ночи утихнет ветер, а по выходным начнет возвращаться тепло.

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