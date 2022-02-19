На юго-востоке гремит война: украинское Приазовье пережило массированную атаку

Оккупанты применяли ствольную артиллерию, минометы и даже танки.

Мощные вражеские обстрелы с ночи не прекращаются вдоль южного участка фронта на Донбассе. Стреляют оккупанты, применяя и ствольную артиллерию, и минометы, а также танки. В Волновахском районе под вражеским огнем снова оказались гражданские жители тылового населенного пункта.

Об этом говорится 19 февраля в сюжете ТСН.19:30.

В ночь на 19 февраля на приазовском участке фронта в районе Новотроицкого и Новогнатовки били российские 152-миллиметровые гаубицы, тяжелые минометы и по меньшей мере пара танков. С начала суток и до утра только в окрестностях Водяного разорвалось более полутора сотен снарядов.

Украинские бойцы рассказывают, что атака была внезапной и массированной. От обстрелов пострадал наблюдательный пункт – вражеский снаряд попал в крышу. 122-миллиметровые снаряды падали вокруг в течение часа.

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"Второй обстрел начался где-то в два часа ночи, пол-второго, где-то так! И работали до трех часов ночи. Потом — снова перекат — и снова обстрел", — рассказал украинский военный на псевдо "Путник".

Перекатом называют смену позиций вражеской артиллерии. Каждую из трех волн ночного обстрела в режиме реального времени корректировал вражеский беспилотник. Судя по расстоянию между воронками и количеству выпущенных снарядов — стреляла целая вражеская артиллерийская батарея.

В общей сложности здесь взорвалось более шести десятков тяжелых снарядов, часть из них разорвалась чуть ли не вплотную к жилым домам.

В тыловой Николаевке Волновахского района только к утру, когда закончился артобстрел, люди решились выйти на улицу и оглядеться вокруг. Около одного из домов упало около шести снарядов. В общей сложности по селу — больше десяти.

Местная жительница бабушка Варвара признается, что при обстреле заползать под диван даже не пыталась. Вырву чуть ли не в свой рост на собственном огороде увидела с утра. “В окнах прямо светло стало, такое как молния. И трясет все, двери пооткрывались”, — вспоминает она пережитое.

Осознав, что обошлось без погибших и раненых и посчитав воронки, соседи принялись помогать друг другу. На позициях украинских военных, кроме разбитого кирпича и шифера, обошлось без потерь.

Новости с фронта: вдоль Южного участка фронта с ночи не прекращаются мощные обстрелы

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