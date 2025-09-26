На Закарпатье 45-летний епископ отказался от мобилизации: что решил суд

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили 45-летнего мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации. Свои действий он объяснил религиозными убеждениями.

Об этом говорится в приговоре Раховского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, жителя Закарпатья признали годным к мобилизации. В декабре 2024 года ему пытались вручить боевую повестку, однако он отказался служить в армии.

Реклама

В суде мужчина категорически отрицал свою вину. Он объяснил, что является священнослужителем-епископом «Свидетелей Иеговы». Он отметил, что всегда приходил в ТЦК по вызову, однако от призыва отказался, поскольку «для него, как верующего человека, неприемлемо быть в статусе военнослужащего, а именно находиться в воинской части, приносить присягу на верность, носить военную форму, выполнять приказы или работу под надзором военных. Важна не работа, которую он может выполнять, а статус военнослужащего, который он может принять из-за своей совести и религиозных убеждений».

Суд пояснил, что «в настоящее время украинское законодательство не предусматривает законной возможности военнообязанного отказаться от призыва на военную службу по мобилизации на особый период по религиозным убеждениям. Альтернативной службы во время военного положения украинское законодательство также не предусматривает».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Полтавской области к 2 годам пробационного надзора приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации