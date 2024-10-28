На Закарпатье гражданские проходят уникальные учения: фото, видео

Людей учат, как защититься во время войны.

На Закарпатье продолжается подготовка гражданских к национальному сопротивлению. В течение трех месяцев, в теории и на практике, участников обучают всем тонкостям военного дела.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Денищук.

В рамках программы национального сопротивления гражданские учатся военному делу.

"Оно построено на методике Швейцарии, где почти 100% гражданского населения проходит такие учения. И враг, если будет знать, что население подготовлено и умеет пользоваться оружием – тысячу раз подумает, нападать на такую страну или нет", – говорит участник учений Радион Киштулинец.

Радион Коштулинец.

Занятия проводят инструкторы – ветераны с боевым опытом. Гражданских учат двигаться под обстрелами, выходить из зоны поражения. Воспользоваться средствами связи, картами и компасами.

Учеба длится три месяца. Каждые выходные – практика. В бронежилетах и учебном оружии. Одна из тренировок – тактическая медицина.

"Всем людям нужно знать, как работать в таких случаях: как накладывать турникет, какая первая неотложная помощь, потому что она касается нас и в обыденной жизни", – говорит участница Виктория Герех.

Роман вместе с супругой уже прошли один курс и получили сертификаты. В настоящее время закрепляют полученные знания.

"Я считаю, что это как когда мы страхуем свою жизнь и надеемся, что эта страховка нам не понадобится. Дай Бог, чтобы враг никогда сюда не пришел. Но если придет, чтобы мы были готовы", – говорит Роман Либа.

Военные учения

Сильный тыл и есть главная задача программы национального сопротивления, говорит руководитель закарпатского Центра. Убежден, всем украинцам нужно обладать базовыми навыками обороны.

"Эти курсы специально для того, чтобы мы могли научить обычное гражданское население, как себя вести, если враг придет на нашу землю. Чтобы люди не паниковали, не убегали, чтобы они просто знали, что делать", — говорит руководитель Центра подготовки населения национального сопротивления Юрий Беляков.

Военные учения для гражданских

Некоторые выпускники этого курса уже защищают страну на передовой. Но это, говорит военный, было их личным решением. Ведь повесток здесь никто не раздает.

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