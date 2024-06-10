На Закарпатье грузовик с украинцами прорвался через границу в Венгрию: стало известно, кто был в авто

Что произошло и что говорят пограничники – в эксклюзиве TSN.ua.

В Закарпатской области 9 июня грузовик прорвал границу. Автомобиль ГАЗ-66 на черных номерах незаконно проехал на венгерскую территорию, там пограничники задержали несколько десятков украинцев.

Что произошло и говорят пограничники – в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Прорыв венгерской границы! Что случилось?

32 украинца прорвали венгерскую границу. Странное событие произошло 9 июня на Закарпатье. Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола и отметил: пересекали границу неизвестные на автомобиле с черными номерами, которые привыкли идентифицировать с военными.

“Из информированных источников мне поступила информация об инциденте на украинско-венгерской границе. Наши пограничники обнаружили дорожку следов от транспортного средства на контрольно-следовой полосе, что указывало на пересечение государственной границы в районе 225 пограничного знака. Инцидент произошел на участке "Косино" и "Большая Бойгань". На место происшествия был направлен патруль для поиска нарушителей”, – написал Глагола.

Детали прорыва

Журналист пишет, что видеокамеры зафиксировали, что грузовик ГАЗ-66 с черными якобы военными номерами "4736 А1" двигался с полевой дороги через поле в направлении границы. Но! Проверка показала, что это транспортное средство не состоит на учете воинских частей и оказалось не военным. Нарушители автомобиль позже покинули на венгерской стороне, а все пассажиры скрылись… но недалеко. Уже через несколько часов венгерская полиция сообщила о задержании 32 человек на окраине села Барабаш. В Государственной пограничной службе уже подтвердили этот инцидент. В комментарии "Украинской правде" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что венгерская сторона еще не передала задержанных Украине.

"О незаконном пересечении границы группой лиц с привлечением транспортного средства на участке Мукачевского отряда в настоящее время проводится вся необходимая проверка. Движение грузовика в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону смежной страны. В дальнейшем смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспотного средства и задержании 32 граждан Украины", – сказал Демченко.

В Венгрии задержали 32 украинца, прорвавшихся через границу на грузовике

Кто организовал незаконное пересечение?

Кроме того, пограничники Украины задержали нескольких лиц, которые, возможно, причастны к незаконному перемещению через границу этих лиц. С ними проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия.

Как видим, противоправные элементы не оставляют попыток незаконного перемещения лиц через границу. Сами же нарушители пользуются услугами преступных организованных групп, которые обещают им содействие за немалые суммы.

Кто задержан?

По сути, это все подробности о задержании 32-х украинцев. Все ли среди них военнообязанные мужчины, или эта тема не касается войны вообще – неизвестно.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗️⚡️ На Закарпатье грузовик с украинцами прорвался через границу в Венгрию! Кто был в авто?

Напомним, в Закарпатье мужчина написал заявление об отказе от мобилизации: чем это закончилось.

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