На Закарпатье и дальше прибывают вынужденные переселенцы: истории украинцев, которым пришлось покинуть дома

За продуктами выстраиваются очереди.

На Закарпатье и дальше прибывают вынужденные переселенцы. Их в области уже около полумиллиона. Мест критически не хватает. Тем не менее, местные делают все, чтобы обеспечить людей всем необходимым и помочь быстрее адаптироваться.

В эфире ТСН рассказали об истории украинцев, которым из-за боевых действий пришлось покинуть дома.

Любовь с двумя маленькими детьми дни и ночи не выходила из бомбоубежища в Ирпене. Эвакуировались под обстрелами, в Закарпатье добирались несколько суток. В настоящее время впервые за долгое время, признается женщина, смогли расслабиться. Приютом для семьи стала старенькая школа в городке возле областного центра. Вместо кровати – тоненький матрас, за ванную комнату – школьный туалет. Проблем нет разве что с продуктами. Гуманитарная помощь поступает из соседних стран.

Оксана с невесткой и маленьким внуком прибыли из Харькова. Говорят, дорога была опасной и изнурительной. С собой не успели взять ничего.

Гуманитарный штаб в одном из населенных пунктов также был развернут на базе школы искусств. Пока на первом и втором этажах кипит работа, на третьем из всех кабинетов раздается музыка. Играют дети вынужденных переселенцев. Как только они начали прибывать в город, преподаватели вышли из отпусков, чтобы занять малышей.

Мы хотим жить в своей Украине. Хотим ее строить и никуда не хотим убегать, говорят вынужденные переселенцы. Чемоданы пока решили не разбирать. Верят, совсем скоро смогут вернуться домой.