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На Закарпатье и дальше прибывают вынужденные переселенцы: истории украинцев, которым пришлось покинуть дома

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На Закарпатье и дальше прибывают вынужденные переселенцы: истории украинцев, которым пришлось покинуть дома

ТСН

За продуктами выстраиваются очереди.

На Закарпатье и дальше прибывают вынужденные переселенцы. Их в области уже около полумиллиона. Мест критически не хватает. Тем не менее, местные делают все, чтобы обеспечить людей всем необходимым и помочь быстрее адаптироваться.

В эфире ТСН рассказали об истории украинцев, которым из-за боевых действий пришлось покинуть дома.

Любовь с двумя маленькими детьми дни и ночи не выходила из бомбоубежища в Ирпене. Эвакуировались под обстрелами, в Закарпатье добирались несколько суток. В настоящее время впервые за долгое время, признается женщина, смогли расслабиться. Приютом для семьи стала старенькая школа в городке возле областного центра. Вместо кровати – тоненький матрас, за ванную комнату – школьный туалет. Проблем нет разве что с продуктами. Гуманитарная помощь поступает из соседних стран.

Оксана с невесткой и маленьким внуком прибыли из Харькова. Говорят, дорога была опасной и изнурительной. С собой не успели взять ничего.

Гуманитарный штаб в одном из населенных пунктов также был развернут на базе школы искусств. Пока на первом и втором этажах кипит работа, на третьем из всех кабинетов раздается музыка. Играют дети вынужденных переселенцев. Как только они начали прибывать в город, преподаватели вышли из отпусков, чтобы занять малышей.

Мы хотим жить в своей Украине. Хотим ее строить и никуда не хотим убегать, говорят вынужденные переселенцы. Чемоданы пока решили не разбирать. Верят, совсем скоро смогут вернуться домой.

На Закарпатье критически не хватает мест для вынужденных переселенцев

На Закарпатье критически не хватает мест для вынужденных переселенцев
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