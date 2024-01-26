На Закарпатье медведи перестали впадать в спячку: в чем опасность (фото, видео)

На Закарпатье в реабилитационном центре медведи страдают бессонницей. Чтобы впасть в спячку, им необходимы продолжительные морозы по меньшей мере – минус 15 градусов. А такая зима в Карпатах последний раз была лет семь назад.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Светланы Денищук.

Из 32 косолапых, живущих в реабилитационном центре на Закарпатье, более половины не спят уже несколько лет. Ведь для хорошего сна, говорят ветеринары, хищникам необходимы сильные и длительные морозы, которые в Карпатах в последний раз были лет семь назад.

"С тех пор начались изменения температуры, они то две недели спят и потом выходят, то 2-3 дня. И просыпаются", - говорит врач ветеринарной медицины в реабилитационном центре Михаил Маслей.

Этой зимой в спячку впали только трое, еще пятеро к ним присоединились накануне, когда отметки термометров показали долгожданные минус 15. Если медведи не спят - они вялые, раздражительные и постоянно голодные.

"Как только косолапые почувствовали запах еды, бегут к забору. Сегодня на завтрак у них хлеб. В реабилитационном центре говорят - голодать медведям не позволяют, но на зиму рацион урезают минимум на 30%. Так стимулируют их ко сну", - говорит корреспондентка ТСН Светлана Денищук.

Но хуже всего, говорят в зверинце - из-за такой погоды, медведи в дикой природе тоже не спят. И это очень опасно для людей. В горах они могут нападать на туристов, или даже в поисках пищи, спускаться в села.

И эта проблема касается не только украинских Карпат, говорят специалисты. Из-за глобального потепления жизнь в дикой природе меняется. Медвежья бессонница сейчас беспокоит ученых во всем мире.

Медведь в Закарпатье

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