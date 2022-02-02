На Закарпатье мужчина избил девушку, потому что она была в компании с поклонником из другого села

На Закарпатье мужчина избил девушку, потому что она была в компании с поклонником из другого села

23-летняя потерпевшая отдыхала в селе в компании парня из другого населенного пункта.

В с. Брид, Иршавский район Закарпатской области местный житель напал на компанию молодых людей. Его возмутило то, что мужчина не из его села отдыхал в компании двух местных девушек.

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Об этом говорится в приговоре Иршавского райсуда Закарпатской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мужчина заметил, как 23-летняя потерпевшая и ее сестра выходили из местного кафе в компании парня не из их села. Его это возмутило, и он набросился на людей. Во время стычки нападающий ударил кулаком 23-летнюю девушку.

На суде подозреваемый вину признал частично. Он рассказал, что его возмутило то, что неместный мужчина отдыхал в их селе да еще и с девушками. А пострадавшую он якобы ударил случайно. Он утверждал, что с девушкой уже помирился.

Потерпевшая на суде рассказала, что она с сестрой отдыхала в компании своего парня. Когда это заметил нападающий, то сначала бросился бить "чужака". Она же хотела разнять мужчин, из-за чего односельчанин ее ударил. Она подтвердила, что конфликт произошел из-за того, что ее знакомый был не местным жителем.

"Чужак", который в селе Брид отдыхал в компании двух местных девушек, рассказал, что сначала нападавший набросился на него из-за того, что он приехал в село. Тогда он ударил потерпевшую, которая пыталась прекратить конфликт.

В материалах следствия говорилось, что 23-летняя потерпевшая после инцидента вызвала полицию, отметив, что местный житель напал на нее и ее парня.

Суд признал подозреваемого виновным по ч.1 ст.125 УК Украины и оштрафовал его на 850 грн.

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