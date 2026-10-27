На Закарпатье мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы из-за 16-секундного видео: что он снял

В Закарпатье осудили мужчину

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В Закарпатской области к 8 годам лишения свободы приговорили мужчину, который снял на видео интимные кадры с несовершеннолетней и пытался сбежать за границу.

Об этом говорится в приговоре Береговского районного суда Закарпатской области.

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Что натворил мужчина

Как установило досудебное расследование и подтвердил суд, летом 2023 года обвиняемый находился в салоне автомобиля модели «ВАЗ» у песчаного озера недалеко от улицы «Отдельный Хутор» в Берегово. Вместе с ним в автомобиле находились другие лица и 14-летняя девушка.

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Во время развратных действий и полового акта между несовершеннолетней и другим присутствовавшим молодым человеком обвиняемый осуществил видеосъемку интимного процесса на свой мобильный телефон. Потерпевшая девушка и другие участники просили его прекратить съемку, однако он продолжил запись.

В ноябре 2023 года созданный видеофайл продолжительностью 16 секунд был распространен обвиняемым через Интернет и мессенджер «WhatsApp», в результате чего запись попала к посторонним лицам и родственникам девушки.

Мужчина пытался сбежать за границу

В ходе судебного заседания обвиняемый отрицал свою вину и утверждал, что не присутствовал во время указанных событий. Однако его вина была полностью доказана:

показаниями несовершеннолетней потерпевшей и протоколами опознания по фотографиям;

показаниями свидетелей, получивших видеозапись в мессенджере;

выводами искусствоведческих и судебно-психиатрических экспертиз, подтвердивших наличие материалов детской порнографии;

протоколами осмотра мобильных устройств и допросов других участников события.

Кроме того, 19 сентября 2026 года обвиняемый вместе с группой лиц был задержан пограничниками в 500 метрах от государственной границы на окраине села Дыйда при попытке незаконно пересечь границу Украины с Венгрией пешком. Это действие суд расценил как попытку скрыться от правосудия и уклониться от уголовной ответственности.

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Решение суда и наказание

Береговский районный суд Закарпатской области признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение детской порнографии).

Суд постановил:

Назначить обвиняемому наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься любой деятельностью, связанной с обучением детей, их воспитанием и организацией досуга, сроком на 3 года.

Изменить меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей , задержав осужденного немедленно в зале суда.

Взыскать с осужденного в пользу государства 1 989 грн 75 коп. процессуальных расходов за проведение экспертиз.

Срок отбывания наказания исчисляется с момента задержания — 22 октября 2026 года.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

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