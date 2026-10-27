ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
117
Время на прочтение
2 мин

На Закарпатье мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы из-за 16-секундного видео: что он снял

Береговский районный суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы за съемку и распространение детской порнографии с участием несовершеннолетней девочки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
В Закарпатье осудили мужчину

В Закарпатье осудили мужчину

В Закарпатской области к 8 годам лишения свободы приговорили мужчину, который снял на видео интимные кадры с несовершеннолетней и пытался сбежать за границу.

Об этом говорится в приговоре Береговского районного суда Закарпатской области.

Что натворил мужчина

Как установило досудебное расследование и подтвердил суд, летом 2023 года обвиняемый находился в салоне автомобиля модели «ВАЗ» у песчаного озера недалеко от улицы «Отдельный Хутор» в Берегово. Вместе с ним в автомобиле находились другие лица и 14-летняя девушка.

Во время развратных действий и полового акта между несовершеннолетней и другим присутствовавшим молодым человеком обвиняемый осуществил видеосъемку интимного процесса на свой мобильный телефон. Потерпевшая девушка и другие участники просили его прекратить съемку, однако он продолжил запись.

В ноябре 2023 года созданный видеофайл продолжительностью 16 секунд был распространен обвиняемым через Интернет и мессенджер «WhatsApp», в результате чего запись попала к посторонним лицам и родственникам девушки.

Мужчина пытался сбежать за границу

В ходе судебного заседания обвиняемый отрицал свою вину и утверждал, что не присутствовал во время указанных событий. Однако его вина была полностью доказана:

  • показаниями несовершеннолетней потерпевшей и протоколами опознания по фотографиям;

  • показаниями свидетелей, получивших видеозапись в мессенджере;

  • выводами искусствоведческих и судебно-психиатрических экспертиз, подтвердивших наличие материалов детской порнографии;

  • протоколами осмотра мобильных устройств и допросов других участников события.

Кроме того, 19 сентября 2026 года обвиняемый вместе с группой лиц был задержан пограничниками в 500 метрах от государственной границы на окраине села Дыйда при попытке незаконно пересечь границу Украины с Венгрией пешком. Это действие суд расценил как попытку скрыться от правосудия и уклониться от уголовной ответственности.

Решение суда и наказание

Береговский районный суд Закарпатской области признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение детской порнографии).

Суд постановил:

  • Назначить обвиняемому наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься любой деятельностью, связанной с обучением детей, их воспитанием и организацией досуга, сроком на 3 года.

  • Изменить меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей, задержав осужденного немедленно в зале суда.

  • Взыскать с осужденного в пользу государства 1 989 грн 75 коп. процессуальных расходов за проведение экспертиз.

Срок отбывания наказания исчисляется с момента задержания — 22 октября 2026 года.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie