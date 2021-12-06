На Закарпатье нашли опрокинутый снегоход, принадлежавший пропавшему туристу

Поиски мужчины не прекращаются ни на мгновение.

Спасательная операция в Закарпатье — вторые сутки ищут 50-летнего мужчину, который с товарищами пошел кататься на снегоходах и заблудился. Телефонной связи с ним нет и поиски усложняют погодные условия. Сейчас в горах метель, сильный ветер и плохая видимость. К тому же есть вероятность схода лавин.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

В каком направлении он мог уйти, пока предположений нет, но спасатели уже нашли его снегоход, он лежал в снегу вверх дном. Поисковики говорят, что мужчина мог не справиться с управлением, и когда снегоход опрокинулся, дальше пошел пешком. Вот только куда – неизвестно: сильный снег и ветер быстро заметают любые следы.

В субботу трое товарищей, жителей Закарпатья, решили прокатиться на снегоходах. Когда начало смеркаться, один из них потерялся. Друзья пытались найти его своими силами и даже были с ним на телефонной связи, но мужчина сказал, что телефон разряжается. Вскоре связь с ним исчезла. Его друзья на связь со спасателями смогли выйти вчера в обед. Сказали, что они на одной из турбаз в селе Лумшоры, целые и невредимые, а вот где их друг, и не подозревают.

На Закарпатье вторые сутки ищут 50-летнего мужчину, который пошел кататься на снегоходах | Новости Украины

Поиски мужчины не прекращаются ни на мгновение. Несмотря на очень сложные погодные условия – видимость почти нулевая – дальше 5 метров ничего не видно, вьюга, сильный ветер и мороз. Мужчину сейчас ищут три десятка спасателей, к ним присоединились волонтеры, задействована спецтехника, снегоболотоход "Богун" в том числе. Поднять вертолет пока невозможно, ведь не позволяет погода. Поисковики надеются найти пропавшего живым. В частности, он мог найти убежище от холода в одном из лесничьих домиков.

Читайте также:

На Волыни из-за гололеда столкнулись сразу пять авто: есть жертва

В Луцке из окна выбросилась мама девочки, умершей от отравления каштанами

"Мужчина, ну и today, прямой эфир": в Мариуполе мужчина влез в кадр во время съемки местного телеканала