На Закарпатье осудили мужчину, который нашел чужой кошелек

Мужчину приговорили к 200 часам общественных работ.

В г. Мукачево Закарпатской области мужчина нашел в кинотеатре чужой кошелек и украл с него все деньги. За это его осудили.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мужчина 24 октября 2021 в помещении кинотеатра нашел чужой кошелек, в котором было 3 тыс. грн, 120 тыс. венгерских форинтов (10 094,76 грн) и 600 евро (18346,44 грн). Общая сумма ущерба составляет 31 441,20 грн. Он не искал владельца и присвоил себе средства.

Во время суда подозреваемый вину признал и раскаялся. Он рассказал, что во время сеанса в кинотеатре вышел в туалет и нашел там кошелек, из которого украл более 31 тыс. грн. Деньги он потратил в тот же день.

Потерпевший рассказал, что был в кинотеатре с девушкой. В туалете он забыл кошелек, а когда это заметил, бросился его искать. Впоследствии он нашел его, но без денег. С помощью камер наблюдения удалось обнаружить подозреваемого, признавшегося в краже, однако средств ему не вернул.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.185 УК Украины. Его приговорили к 200 часам общественных работ. Также он должен вернуть потерпевшему украденные деньги.

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