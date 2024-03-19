На Закарпатье парень пытался совершить самоубийство в ТЦК: действительно ли харьковчанин уклонист – все детали

Кто говорит правду, сейчас разбираются полиция и военная прокуратура.

Скандал с Хустским ТЦК набирает обороты в Закарпатье – 28-летний харьковчанин обвиняет работников военкомата в избиении и доведении до попытки самоубийства. О похищении парня сообщила его девушка. Она утверждает, что пограничники забрали Евгения из гостиницы в городе Виноградов, недалеко от Венгрии, и обвинили в попытке незаконного пересечения границы. Затем передали в ТЦК, где, по словам мужчины, его жестоко избили. В ТЦК все обвинения отвергают. Делом уже заинтересовалась полиция. Производство открыли сразу по двум статьям. Что произошло на самом деле, говорится в ТСН.

28-летнего харьковчанина Евгения Хабарова в больницу Хуста госпитализировали после попытки самоубийства — именно так отмечено в полицейской документации. Мужчина говорит, что в Закарпатском терцентре комплектование его так сильно избили, что пытался покончить с собой.

Представители военной службы правопорядка показания у мужчины берут прямо в палате.

Все началось в Мукачево, куда Евгений с девушкой приехали на отдых. Там пробыли три дня, затем девушка вернулась во Львов на работу. А Евгений двинулся в Виноградов – это городок недалеко от венгерской границы. Забронировал номер в отеле. Во время поездки, говорит, познакомился с мужчиной, который тоже ехал в эту самую гостиницу.

Они почему-то вместе поселились в гостиницу в один номер, а уже через час до них в дверь постучали пограничники и заявили, что мужчины хотят незаконно пересечь границу.

"Ну все, типа "вы попались, вам хана, что вы здесь делаете, пытаетесь границу пересечь", – вспоминает парень.

Евгений уверяет, что признание о попытке нелегально пересечь границу подписывал под давлением. Затем его передали работникам ТЦК.

В ТЦК в Иршаве его направили на военно-врачебную комиссию, когда отказался ее проходить-перевезли в терцентр комплектования Хуста, где расположена рота охраны. Там Евгения уже ждала полиция.

"Говорит, помогите, меня похитили. На что они говорят, давайте пройдем в помещение ТЦК и вы напишете заявление об этом. На тот момент он понимает, что никто ему не поможет и он начинает бежать. В этот момент за ним начинают бежать работники ТЦК", – рассказывает девушка Евгения.

"Меня повалили, избивали лежа руками, ногами и потом я понял, что начал немного терять сознание и они потащили меня по асфальту за ноги", – добавляет парень.

Избивать, рассказывает Евгений, его продолжили и в помещении. Тогда он якобы решил покончить жизнь самоубийством.

"Я дождался, пока все военные лягут. У меня с собой были таблетки, которые принимал после операции, пошел в туалет, разбил зеркало и порезал себе вены, дальше я потерял сознание", — отмечает харьковчанин.

Впоследствии станет известно, что значительно превысив дозировку, мужчина выпил транквилизатор, прописанный ему после недавней операции на руке. Его госпитализировали в больницу. После инцидента в ТЦК с прессой не общаются, впрочем, на странице в соцсетях выложили свою версию событий.

В Хустском РТЦК гражданин Хабаров Е.В. вел себя неадекватно. ...гражданин предпринял попытку суицида во уборной роты охраны Хустского РТЦК. Дежурный роты заметил, что военнообязанный Хабаров долгое время не выходит из туалета, зашел в туалет и заметил на полу находившегося без сознания Хабарова Е.В., а рядом с ним были следы крови

Хабарову Е.В. была оказана неотложная медицинская помощь. На место происшествия были вызваны медики скорой помощи, которые госпитализировали Хабарова Е.В. На обоих предплечьях у него были незначительные царапины, которые могли свидетельствовать о попытке суицида.

Медики зафиксировали, что госпитализирован был в истерическом состоянии. Врачи также констатировали, что такое состояние могло быть вызвано употреблением наркотических препаратов или веществ", – говорится в сообщении Закарпатского ТЦК.

Кто говорит правду, сейчас разбираются полиция и военная прокуратура.

"В настоящее время в пограничную службу и ТЦК направлены письма по инициированию проведения служебных проверок, назначена судебно-медицинская экспертиза", — говорит представитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

"Правовая квалификация по статье 120 уголовного кодекса Украины. То есть речь идет о доведении до самоубийства. Пока в деле нет определенного статуса подозреваемых", – добавляют в Нацполиции Закарпатье.

Еще одно производство – по статье "превышение служебных полномочий". Именно Хустский ТЦК недавно фигурировал и в других скандалах. Его работники уже обвинялись в избиении. Расследование продолжается.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

"Вам хана!" Мужчина утверждает, что его похитила ТЦК, избивали ногами, тащили по асфальту за ноги.