На Закарпатье похоронили девочку, которую забил отчим: отец был вне себя от горя, а мать — исчезла

На Закарпатье похоронили девочку, которую забил отчим: отец был вне себя от горя, а мать — исчезла

Изверга уже взяли под стражу. 5-летнюю родную сестренку Майи и двух сводных пока забрала бабушка.

На Закарпатье похоронили 10-летнюю девочку, которую до смерти избил отчим. Ее родители были разведены — Майя жила с матерью и ее избранником. Пропускала школу, потому что присматривала за младшими детьми и терпела постоянные издевательства и побои. Лишь после трагедии выяснилось — об этом знали многие. Но молчали и бездействовали.

О равнодушии, которое стоило ребенку жизни, сообщает журналистка Светлана Денищук для ТСН.ua.

Проститься с 10-ти летней Майей, которую до смерти забил отчим, пришли десятки людей, которые, глядя на убитого горем отца, не могли сдержать слез и негодования.

"Он обивал пороги везде и он не смог забрать ребенка. Он просто не успел", — говорит жительница села.

В последний раз — за неделю до трагедии — отец сообщил, что хочет забрать ребенка к себе от матери и обратился в службу по делам детей, они должны были наведаться к девочке на следующий день, но не нашли времени в течение всей недели.

"Обращалась бабушка. Обращался папа. Написали заявление, но не было никакого реагирования", — рассказывает односельчанка.

Направили информацию на место — а там опоздали — оправдываются в областной соцслужбе.

"Мужчина сообщил, что ребенка заставляют много работать, присматривать за другими детьми, бьют. Ребенок часто пропускает школу. Эта информация была сразу направлена в службу по делам детей Сюртовской громады. По факту они не успели проверить, ведь в воскресенье сообщили, что ребенок умер ", — отметила руководитель службы по делам детей Закарпатья Светлана Якимилина.

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Девочка действительно школу почти не посещала, но всегда приносила справки о болезни, поэтому — говорят теперь учителя — не возникало подозрений. А что Майя ходила в синяках, мол, тоже узнали уже после трагедии.

"Дети говорят, что она сняла кофту потому что было очень жарко на физкультуре и на руках были синяки. Они мне просто об этом не сказали", — говорит классная руководительница Екатерина Пелешко.

А вот в селе, где росла девочка, об издевательствах хорошо знали. Но тоже молчали — боялись отчима. Он — бывший заключенный. К тому же очень агрессивен.

"Сидел 7 лет в тюрьме. Что можно ожидать от такого человека? Что он изменится когда-то?" — говорит один из соседей.

"В субботу он приходил ко мне разбираться. Он сказал, что я слухи распускаю. Я - все, что сделала — позвонила отцу и сказала, что надо детей забирать, потому что их бьют", — рассказывает односельчанка.

Теперь соседи предполагают, именно это и разозлило мужчину, а всю агрессию он выплеснул на ребенка. В тот день местные видели Майю босиком в поле, она убегала из дома. Ее никто не приютил и не защитил. Вечером девочку отчим избил снова — с такой силой, что к утру она умерла. Мать все знала, но не заступилась, и даже "скорую" избитой дочери не вызвала. Почему — так и не объяснила. В полицию позвонил сам отчим.

"Около 5 утра в полицию позвонил мужчина и сообщил, что накануне вечером сам в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения девочке, а уже, когда проснулся утром, обнаружил ее без признаков жизни", — отмечает пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан.

Изверга уже взяли под стражу. 5-летнюю родную сестренку Майи и двух сводных пока забрала бабушка. Где мать, никто не знает. На похоронах дочери ее не было.

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Автор: Светлана Денищук

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