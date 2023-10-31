На Закарпатье разведенный отец двоих детей отказался мобилизоваться: как его наказали за уклонение

Мужчина работает на АЗС, на содержании, кроме детей, имеет больную мать.
На Закарпатье к 5 годам тюрьмы приговорили мужчину, работника АЗС, который имеет на содержании двух малолетних детей и больную мать преклонного возраста. К такому наказанию его приговорили за отказ мобилизоваться.
Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.
О самом мужчине и обстоятельствах, предшествовавших вынесению такого вердикта, суд сообщил следующее:
"Уроженец города Мукачево с высшим образованием, официально не работает, разведен. Имеет на содержании двух малолетних детей, ранее не судимый. Прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой был признан здоровым ".
В тот же день, когда мукачевец прошел ВЛК, он написал заявление об отказе от прохождения военной службы.
Уже на допросе в суде мужчина объяснил свою позицию. Он сообщил суду, что отказался от военной службы из-за того, что имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей и больную 74-летнюю мать.
Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Но этот срок суд назначил условно, с испытательным сроком в 3 года.
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