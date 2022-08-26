На Закарпатье стратегический объект превратился в стихийную свалку: активисты взялись это исправить

Водохранилище питает тамошнюю гидроэлектростанцию, но буквально тонет в мусоре. За два года волонтеры уже вывезли оттуда около ста тонн хлама, но это малая часть того, что до сих пор лежит на берегу, говорится в ТСН.19.30.

Ольшанское водохранилище создано 70 лет назад для питания уникальной ГЭС, стоящей сразу на двух реках. Впрочем, сейчас водохранилище больше похоже на свалку, сюда хлам, который сбрасывают в реки местные несет вода.

Чтобы убрать территорию у плотины, собралось более двухсот эко-активистов. Кроме местных на толоке много переселенцев, Марина из Донбасса. «Там остались родители. Переживаешь за них, за ребят, которые там сейчас. Но хорошо, что есть работа, вот такие меры, где можно отвлечься», — говорит девушка.

Также читайте Работодателей будут наказывать многотысячными штрафами за вакансии с требованиями по возрасту или полу

А Ирина Галай – первая украинка, покорившая Эверест. Родилась и живет в Закарпатье состояние местной окружающей среды ей болит. «Я вам скажу, что это проблема не только Украины. На всех континентах, где я была, наверное, только кроме Альп, очень много мусора всегда в горах», — убеждает она.

Уборку водохранилища в свое время инициировала семья местных эко-активистов — Елена и Роман Жук. Они сплотили вокруг себя неравнодушных. С началом войны Роман отправился на фронт и погиб, а его дело продолжают единомышленники. «Он всегда говорил: «Не запоминайте наши имена, а запоминайте наш посыл», — говорит Юлия Иващук.

За два года собрали сто тонн хлама. Сейчас мусор еще и сортируют.

Ненужность на дамбу сносило десятилетиями. Из горных сел централизованно не вывозят мусор, так что селяне бросают его в реку, мол, вода заберет. Мусор не вывозят, потому что частные перевозчики по горам его собирать не хотят, так говорят председатели сельских общин, которые должны заключать договоры на вывоз мусора.

«Главы территориальных общин были привлечены к ответственности. Колочавское территориальное общество – были расчеты на сумму 46 тысяч, Синевирская – на 25 тысяч», — рассказывает начальница отдела государственного экологического надзора обращения с отходами и опасными веществами в Закарпатской области Диана Попович

Но штрафы – дело существенно не сдвинули. Пока чиновники думают, куда девать мусор, он накапливается, а убирают его только активисты. На этот раз вместе вывезти с плотины 52 тонны хлама.

Мы с вами невероятно мощная сила, знали ли вы об этом!? Экопикник #15 вывезен с берега Закарпатского моря: — Стекло -... Опубликовано Chysto.de вторник, 23 августа 2022 г.

Читайте также:

Мир реагирует на приближение ядерной катастрофы на Запорожской АЭС: миссия МАГАТЭ должна прибыть на объект

Странные звуки в стенах и обвал штукатурки: жители разрушенного дома во Львове рассказали, как спаслись

В обстрелянном Чаплином похоронили погибших детей, а медикам удалось спасти всех пострадавших