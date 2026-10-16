На Закарпатье священника подозревают в расстреле пятерых людей за срезанное возле церкви дерево: ошеломительные детали

Священник, подозреваемый в убийстве людей, был задержан в течение часа / © ТСН

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Стали известны новые подробности жуткого расстрела пяти человек в Закарпатье, в селе Вышково. В этом преступлении подозревается 45-летний местный житель, бывший священнослужитель.

По данным источников ТСН.ua, события «черного» четверга, 15 октября, развивались так: «Священник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на территорию домохозяйства другого местного жителя и начал конфликтовать с ним из-за дров. Через какой-то момент он выстрелом из охотничьего ружья убил хозяина. Через мгновение еще одним выстрелом ранил мать хозяина. Еще через мгновение стрелок убил еще одного односельчанина (случайного прохожего). Далее, еще через мгновение, выстрелил еще в двух пенсионеров».

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Официально в отделе коммуникаций полиции Закарпатской области в комментарии для ТСН.ua сообщили, что стрелок был оперативно разыскан и задержан, а затем ему было сообщено о подозрении.

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«В результате стрельбы погибли двое мужчин в возрасте 62 и 64 года. Впоследствии в больнице скончалась 86-летняя женщина. Еще двое мужчин в возрасте 72 и 86 лет с огнестрельными ранениями находятся в медицинском учреждении», — сообщила полиция Закарпатья.

Стрельба на Закарпатье: что говорят о соседе в селе

ТСН.ua пообщался с односельчанами подозреваемого.

Задержание подозреваемого. Фото: ГУНП в Закарпатской области

«Кроме того, что он был священником, этот мужчина был еще охотником, и этим объясняется у него наличие оружия. Время от времени он подрабатывал заготовкой дров, поэтому возникший у него конфликт произошел якобы на этой почве. По моим данным, этот мужчина злоупотреблял алкоголем. После того, как выпьет, его психическое состояние менялось на агрессию. В селе говорят, что он после убийства людей скрылся, но через час его поймали. За это время он успел спрятать ружье, но его тоже уже нашли. Кстати, одного из мужчин, в которого стрелял священник, спас от смерти телефон. Дробь попала в телефон, который тот мужчина держал перед собой», — рассказал администратор местного интернет-сообщества «Твое Вышково» Василий.

Ружье священника. Фото: ГУНП в Закарпатской области

По его словам, это убийство далеко не первый уголовный случай с этим священником.

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«Было такое, что он стрелял по фонарям на улице, несколько лет назад пытался зарезать другого священника. Порезал ему шею. Но замечу, что когда он, подозреваемый, был трезв, то выглядел совершенно нормальным человеком. Произошедшее — для всего нашего поселка шок. По факту он шел по селу и стрелял в тех, кого видел. И при этом выкрикивал маты. Как известно, у него есть жена и дети», — резюмировал Василий.

Односельчане священника утверждают, что тот в свое время порезал другого служителя церкви. Фото: Закарпатская областная прокуратура

В свою очередь, спикер полиции Закарпатской области Анна Дан сообщила, что в рамках досудебного расследования проверяется версия убийства из-за конфликта, который якобы произошел из-за дров. Она отмечает, что окончательный вывод сделает следствие после того, как пообщается с выжившими потерпевшими.

В то же время другой источник ТСН.ua в правоохранительных органах сообщил со ссылкой на слова жителей Вышково, что в свое время на земельном участке, который священник считал своим, кто-то срезал дерево. Местные жители уточняют, что, возможно, речь идет о росшем возле церкви дереве и которое действительно кем-то было срезано.

«Это обстоятельство не давало покоя нынешнему задержанному», — говорят правоохранители, комментируя вероятные мотивы расстрела людей.

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Кроме того, в полиции Закарпатья подтверждают, что задержанный ранее попадал в поле зрения правоохранителей и даже имел судимости за совершенные ранее хулиганства и незаконное обращение с оружием.

Как выяснил ТСН.ua, а позже нам это подтвердила полиция, в Хустском районе есть еще один человек, фамилия и имя которого совпадают с данными задержанного. И тот человек, как выяснилось, тоже был священником, который в свое время записывал видео с обнаженными половыми органами и делал интернет-рассылку. Правоохранители нам рассказали, что сначала, когда узнали о фамилии стрелка, даже подумали, что убийство совершил любитель «клубнички», но потом, после выяснения обстоятельств и собрания доказательств, оказалось, что к убийству причастен другой священник с такой фамилией и именем.

За что раньше судили священника-рецидивиста: детали

Как выяснил ТСН.ua, 12 лет назад, в ноябре 2014 года, Хустский районный суд вынес приговор нынешнему стрелку, который тогда был признан виновным в хулиганстве. Речь идет о деле №309/3434/14-к, детали которого содержатся в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно приговору, в течение 8,5 часов 25 июня 2014 года он бросал камни в лобовое стекло чужого автомобиля, который двигался по улице поселка, после этого толкнул случайного велосипедиста, а когда тот упал — избил его, а затем швырнул камнями по автомобилю своей соседки.

После того, как люди вызвали полицию и на место происшествия приехали правоохранители, священник начал угрожать им немецким штыком и натравливать на последних собаку.

В ноябре 2014 года суд объявил приговор. У священника конфисковали нож, взыскали в пользу государства 183 гривны и 54 копейки (расходы, связанные с проведением экспертизы) и назначили 3 года заключения, но условно. То есть фактически отпустили, предоставив годовой испытательный срок. Тогда суд аргументировал это тем, что есть такие смягчающие обстоятельства как наличие трех малолетних детей и искреннее раскаяние.

Сегодня, 16 октября, пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры сообщила, что Хустский райсуд постановил взять подозреваемого под стражу. Ему инкриминируют убийство и покушение на убийство. Если вина будет доказана в суде, то священнику грозит пожизненное лишение свободы.

Задержанный был арестован на время проведения следствия. Фото: Закарпатская областная прокуратура.

Напомним, ранее сообщалось о том, что женщина расстреляла троих человек и вернулась на место преступления как полицейская. В США полицейская приговорена к смертной казни за тройное убийство во время ограбления ресторана. После стрельбы она вернулась на место преступления вместе с правоохранителями.

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