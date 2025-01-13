На Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку: в Сети бунт — почему они до сих пор на свободе

Адвокаты не исключают, что этот процесс может оказаться не последним в этом громком деле.

В ближайшее время может получить продолжение громкое дело об изнасиловании подростками 14-летней девочки на Закарпатье, которое произошло в 2021 году.

Напомним, более 3 лет назад это преступление получило большой резонанс из-за того, что в селе была изнасилована 14-летняя жительница, а впоследствии в Сети причастные к этому преступлению выложили видео издевательств. Суд, который состоялся над обвиняемыми подростками (среди них два брата-близнеца), наказал их условными сроками заключения. На такое решение о наказании обидчикам 14-летней девушки в свое время отреагировали лидеры общественного мнения, местные власти и Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, выразив свое возмущение и беспокойство.

Сейчас подходит к концу повторный, второй судебный процесс. Но, как оказалось, и во время него появились нюансы, которые могут являться признаками затягивания судебного. Не исключается, что дело будут рассматривать в третий раз. Сейчас, накануне финальных заседаний, мать братьев-близнецов, являющихся их законным представителем, находится в больнице.

В то же время в соцсетях несколько тысяч пользователей отреагировали на то, что виновные в изнасиловании до сих пор не наказаны. Одна из пользователей соцсетей так прокомментировала ситуацию: "Страшно жить рядом".

Что же снова произошло в этой громкой истории – подробности в комментарии для ТСН.ua рассказала адвокат Наталья Баранова, защищающая интересы потерпевшей.



"Мать обвиняемых выступает их законной представительницей в суде, поскольку так требует закон, если обвиняемые несовершеннолетние. Именно поэтому ее привлекли к делу. Однако сейчас ребята уже совершеннолетние, они дееспособны и имеют квалифицированных защитников", — говорит Наталия Баранова.



И добавляет: "Кроме того, во всех судебных заседаниях присутствует представитель службы по делам детей. Поэтому, по нашему мнению, даже отсутствие законного представителя на судебных заседаниях не нарушает права обвиняемых. Это не дает никаких преимуществ потерпевшей стороне и не влияет на справедливость процесса. Такой подход отвечает актуальной практике Верховного Суда".



По данным адвоката, потерпевшая получила тяжелую морально-психологическую травму из-за преступления.



"Ее эмоциональное состояние остается очень сложным, ведь судебный процесс длится уже более 3,5 лет, а решения по делу до сих пор нет. Это уже второй круг судебного рассмотрения дела, и девочку снова заставляют переживать весь ужас ситуации, причинившей ей боли, с самого начала. Такая ситуация лишь усугубляет ее страдания и травмирует ее снова", — говорит Наталья Баранова.

И отмечает, что потерпевшая считает справедливым, чтобы ее обидчики получили наказание в виде лишения свободы.

Резюмируя, Наталья Баранова говорит, что сейчас судебный процесс действительно находится на финишной прямой.

"Еще в начале октября потерпевшая сторона была готова переходить к дебатам: все необходимые доказательства были исследованы, свидетели и обвиняемые допрошены. Однако тогда предыдущие защитницы обвиняемых подали ходатайство о закрытии дела из-за того, что якобы потерпевшая не появляется на судебные заседания и не поддерживает обвинение. Важно подчеркнуть, что суд сам в начале судебного разбирательства принял решение о слушание дела без потерпевшей. Из-за такого ходатайства защитниц суд был вынужден отложить завершение рассмотрения дела и наконец отказал защитницам", — говорит адвокат.



И добавляет: "В следующий раз двое обвиняемых пытались мобилизоваться через Обуховский ТЦК. Тогда представители Министерства обороны Украины оперативно отреагировали на этот факт и сообщили, что обвиняемым отказали в мобилизации, а в Обуховском ТЦК проведут проверку. После этого прекращали сотрудничество со своими защитниками и просили время на привлечение новых. Новые защитницы в свою очередь просили дополнительное время для ознакомления с материалами, откладывали заседания из-за занятости по другим делам, из-за болезни ребенка одной из защитниц, усталости другой защитницы, отводы председательствующему судье".



По словам Натальи Барановой, финальное заседание, которое должно было быть 27 декабря, перенеслось из-за плохого самочувствия матери одного из обвиняемых, которая является его законной представительницей.



"Ее госпитализировали в ночь перед заседанием. Мать других двух обвиняемых из-за плохого самочувствия попросила заслушать ее выступление на следующем заседании, которое планировалось на 10 января. Однако это заседание также не состоялось из-за госпитализации матери этих обвиняемых. Высший совет правосудия рассматривает вопрос досрочного прекращения командировки председательствующего судьи по делу. Если такое решение будет принято, это будет означать, что дело снова придется рассматривать сначала — уже в третий раз", — говорит адвокат.

Признали вину, в тюрьму не попали

В прокуратуре Закарпатской области также подтвердили, что судебный процесс на завершающей стадии.

В свою очередь, в судебном приговоре, вынесенном в марте 2023 года и повлекшем резонанс из-за условного наказания, приводятся слова одного из свидетелей, которая сообщила суду, что во время общения с потерпевшей последняя сказала: "Не знаю, как жали жить".

Также в приговоре говорится, что обвиняемые свою вину признали и извинились перед потерпевшей.

Ранее сообщалось о том, что суд отменил предыдущий приговор виновникам.

Должны быть наказаны: суд начал новое рассмотрение дела об изнасиловании несовершеннолетней

Читайте также: