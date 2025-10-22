На Закарпатье в один день убили двух экс-директоров школ: подозревают 15-летних

После того, как подозреваемые в жестоком убийстве временно оказались на свободе, возмущенные жители села перекрыли дорогу. Фото: Telegram-канал В.Глаголы, Нацполиция. / © ТСН

Реклама

Стали известны новые подробности жестокого и одновременного убийства двух бывших директоров школ в Закарпатье, в селе Каменское — в нем подозревают двух 15-летних подростков и 42-летнего местного жителя.

Как выяснил ТСН.ua, эти супруги — и муж, и его жена в свое время работали директорами школ, но вероятным мотивом убийства, в котором подозревают в том числе двух 15-летних подростков, считают в том числе и попытки отобрать у них, супругов, подержанный автомобиль.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал сын убитых пенсионеров Ярослав.

Реклама

Жертвы подростков в прошлом работали учителями

«Был следственный эксперимент, во время которого подозреваемые показали, как убивали моих родителей», — с болью в голосе рассказывает сын пенсионеров Ярослав.

И продолжает: «Сейчас продолжаются экспертизы, которые ответят на ряд вопросов. Родители — и мама, и папа работали в прошлом директорами школ, были учителями. Что касается 15-летних подозреваемых, то, насколько я знаю, у них и раньше были некоторые проблемы с законами, с правоохранителями».

Жители перекрыли дорогу из-за угроз быть убитыми

В свою очередь источники ТСН.ua среди местных властей сообщили, что после убийства пенсионеров 15-летние подозреваемые некоторое время находились на свободе.

Подозреваемые в убийстве 15-летние подростки. Фото: Национальная полиция.

«Ситуация в селе получила большой накал, но постепенно страсти стихают. То, что подростки находились какое-то время на свободе — это вызвало опасения у определенного количества жителей села и люди вышли на протест, перекрыли дорогу. Впоследствии некоторые из требовавших честного расследования начали получать сообщения на телефоны о том, что будут убиты. Людей это возмутило, люди беспокоились о своих детях, потому как в селе преимущественно женщины с детьми, а подозреваемые на свободе. Но люди тогда не поняли, что для обоснования задержания несовершеннолетних требовалось проведение ДНК-экспертизы. Ее провели, после чего у полиции появились основания задерживать несовершеннолетних», — рассказал один из представителей местной власти.

Реклама

Дата публикации 19:42, 17.10.25 Количество просмотров 126 На Закарпатье недовольны ходом расследования, местные жители перекрыли автомагистраль.

В отделе коммуникаций полиции Закарпатской области нам ответили, что задержаны и 42-летний подозреваемый, и 15-летние юноши. Кроме того, по ходатайству правоохранителей, все подозреваемые арестованы по решению суда.

По данным полиции Закарпатья, во время обыска в доме самого старшего подозреваемого были изъяты вещественные доказательства, в частности одежда со следами крови, которую мужчина пытался скрыть.



«Дальнейшее расследование дало основания полагать, что подозреваемый действовал не один. К преступлению, вероятно, причастны еще двое 15-летних юношей — также жителей села. Также следователи установили, что все трое действовали по предварительному сговору», — уточнили в полиции Закарпатья.

Ранее сообщалось о том, что на Закарпатье жестоко убили супругов в собственном доме.

Реклама





