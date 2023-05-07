На Закарпатье в жуткое ДТП попали полицейский и депутат: много погибших, дети в тяжелом состоянии

Дети и жена местного депутата находятся в тяжелом состоянии.
В Хустском районе Закарпатской области в воскресенье, 7 мая, произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека и многие пострадали.
Об этом с места аварии сообщает корреспондент ТСН.
В ДТП в Хустском районе попали два автомобиля. От удара одно из транспортных средств выбросило в кювет, где оно опрокинулся, другой автомобиль — взлетел на обочину дороги.
По предварительным данным, в жутком ДТП погибли три человека. Жена и двое детей одного из погибших в возрасте 4 и 7 лет в больнице в тяжелом состоянии.
Журналист из Закарпатья Виталий Глагола сообщил, что по его данным, в ДТП попали капитан полиции из отдела борьбы с наркотиками и депутат Виноградовской ТГ.
"Водителем-виновником оказался капитан полиции из отдела борьбы с наркотиками. Вместе с водителем Мерседеса погиб его пассажир. Также, к большому сожалению, погиб водитель Range Rover, которым оказался депутат Виноградовской ТГ. Его женщина и дети находившиеся с ним в автомобиле сейчас находятся в реанимации", — сообщил Виталий Глагола.
Напомним, 5 мая в Хустском районе Закарпатской области произошло другое ДТП, в котором погиб водитель автомобиля. Транспортное средство слетело в кювет и врезалось в дерево.
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