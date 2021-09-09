На Закарпатье вблизи минерального курорта горел отель: названа предварительная причина возгорания

Пожарным пришлось спасать из огненной ловушки мужчину.
На Закарпатье ликвидируют последствия пожара. Там, вблизи минерального курорта в Свалявщине, загорелся двухэтажный отель.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 9 сентября.
Пожарным пришлось спасать из огненной ловушки мужчину, который находился в комнате на втором этаже и самостоятельно выбраться не успел. В конце концов, его эвакуировали с помощью лестницы.
Пожар охватил кровлю отеля. Предполагают, что именно там и возникло возгорание.
Предварительной причиной ЧП в полиции называют короткое замыкание.
Напомним, в курортной заливе произошел масштабный пожар на базе отдыха.