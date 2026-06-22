На Закарпатье внезапно скончался 8-летний мальчик: его врача наказали

В Закарпатье от кори скончался 8-летний мальчик / © pixabay.com

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В Закарпатье от кори скончался 8-летний мальчик. Мукачевский городской районный суд признал виновной врача-инфекционистку Областной детской больницы (ОДБ) г. Мукачево в совершении преступления, повлекшего необратимые последствия для ребенка. Суд назначил ей реальный срок лишения свободы и обязал выплатить семье миллион гривен в качестве морального возмещения, однако осужденная по решению Фемиды не проведет за решеткой ни одного дня.

Об этом говорится в приговоре суда.

Что известно о болезни у ребенка

Эта страшная история началась в конце октября 2018 года. Маленький мальчик, получивший лишь одну дозу вакцины от кори из-за постоянных медицинских противопоказаний (повышение температуры перед прививками), заболел, пока его родители находились на заработках за границей. За мальчиком дома ухаживали пожилая бабушка и старшая сестра — студентка медицинского факультета. Семья обратилась к своему знакомому частному педиатру, который сначала поставил диагноз «ангина», а затем — «корь», однако настаивал на домашнем лечении и уверял, что госпитализация не требуется.

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Когда ранним утром 27 октября 2018 года ребенку стало критически плохо (началась непрерывная рвота, появилась одышка, тело покрылось синюшными пятнами), родные самостоятельно доставили его в приемное отделение Мукачевской областной больницы. В 07:35 утра врач приемного отделения осмотрела ребенка, поставила диагноз «Корь, период высыпаний» и оценила состояние как «средней тяжести», хотя, как впоследствии докажут эксперты, состояние мальчика уже тогда было тяжёлым и он немедленно нуждался в реанимации. Его госпитализировали в инфекционное отделение.

В 09:00 утра пациента осмотрела врач-инфекционист. Несмотря на то, что ребенок находился в тяжелом состоянии с явными признаками инфекционно-токсического шока, выраженной интоксикацией и надпочечниковой недостаточностью, врач не приняла никаких экстренных мер. Вместо немедленного перевода мальчика в отделение анестезиологии и интенсивной терапии (ОАИТ) или начала неотложной интенсивной терапии на месте в соответствии с утвержденными протоколами Минздрава № 437, ребёнка оставили в инфекционном боксе ещё на два роковых часа. Мальчика перевели в реанимацию только в 11:00, когда драгоценное время для спасения было безвозвратно утрачено. В 16:30 того же дня медики констатировали биологическую смерть ребенка.

Что выявила судебно-медицинская экспертиза

В ходе судебных заседаний были изучены результаты нескольких комплексных и дополнительных комиссионных судебно-медицинских экспертиз Главного бюро СМЭ Министерства здравоохранения Украины, последняя из которых была подготовлена 9 февраля 2026 года. Специалисты пришли к однозначному выводу: смерть ребенка наступила в результате кори с развитием септического шока и полиорганной недостаточности, и её можно было предотвратить при условии оказания адекватной помощи.

Эксперты зафиксировали огромное количество недостатков и нарушений, допущенных врачом-подсудимой:

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Полное отсутствие документации: во время пребывания ребенка в инфекционном отделении вообще не велись ежедневные записи с указанием жизненно важных показателей (не измерялись артериальное давление, частота пульса, дыхания, сатурация, диурез);

Бюрократический хаос: для пациента даже не удосужились завести обязательный «Лист лекарственных назначений», что сделало невозможной точную фиксацию времени и дозировки введенных препаратов;

Неадекватное и вредное лечение: врач самовольно изменила правильную тактику, назначенную в приемном отделении. Вместо необходимой экстренной инфузии солевыми кристаллоидами (в объеме 20 мл/кг) ребенку безосновательно ввели коллоидный раствор «Реополиглюкин». Введение этого препарата при наличии признаков обезвоживания, нарушения функции почек и геморрагического синдрома (внутренних кровоизлияний) было категорически противопоказано и нецелесообразно, поскольку могло лишь увеличить объем кровоизлияний во внутренние органы и мозг.

По заключению экспертов, вина врачей носит комплексный характер: каждый из медиков на этапах работы в приемном, инфекционном и реанимационном отделениях допустил свою долю ошибок. Однако именно длительное пребывание в тяжелом состоянии без надлежащей помощи в инфекционной палате окончательно лишило ребенка шансов на жизнь.

Позиция защиты

Обвиняемая врач-инфекционистка в суде категорически не признала свою вину. Она настаивала, что в тот трагический день, 27 октября 2018 года (это была суббота), у нее официально был выходной день и она пришла в отделение исключительно по собственной воле, чтобы осмотреть других своих плановых пациентов. По её словам, заведующая устно не назначала её лечащим врачом умершего мальчика.

Она утверждала, что осмотрела ребёнка исключительно по слезной просьбе бабушки, зафиксировала начало токсического шока и пыталась вызвать реаниматолога и заведующую, но те не брали трубку. Врач уверяла суд, что лично назначила ребенку только «Преднизолон» для стабилизации, а капельницу с «Реополиглюкином» якобы устно приказала поставить другой, значительно старше и опытнее врач отделения (которая на момент судебного разбирательства уже скончалась), а переводной эпикриз она написала и подписала просто по её указанию. Обвиняемая отмечала, что действовала исключительно из моральных соображений и в соответствии с клятвой Гиппократа.

Однако суд критически оценил эти заявления как попытку уклониться от ответственности. Юридический анализ статьи 34 «Основ законодательства Украины об охране здоровья» четко указывает: с момента, когда врач профильной специализации фактически осмотрел пациента в стационаре, выписал назначения и лично подписал официальный медицинский документ (переводной эпикриз в медицинской карте № 9803), этот медик автоматически приобретает юридический статус лечащего врача и несёт полную ответственность за пациента. Выполнение якобы устных указаний третьих лиц по закону не освобождает врача от ответственности.

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Приговор суда

Оценив все собранные доказательства в их совокупности, Мукачевский городской районный суд признал врача виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего).

Суд приговорил врача к 3 годам лишения свободы. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск отца ребенка: с обвиняемой взыскали 67 551 гривну материального ущерба (расходы на похороны и памятник) и 1 000 000 (один миллион) гривен в качестве компенсации за моральные и душевные страдания семьи в связи с потерей сына. В назначении дополнительного наказания в виде запрета на медицинскую практику суд отказал, отметив, что это лишило бы молодого специалиста возможности работать и выплачивать средства потерпевшим.

Однако на основании ч. 5 ст. 74 и п. 3 ч. 1 ст. 49 УК Украины суд принял решение полностью освободить врача от отбывания назначенного основного наказания в виде 3 лет лишения свободы.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Причина такого решения сугубо процессуальная — истечение срока давности привлечения к ответственности. Согласно закону, для нетяжких преступлений этот срок составляет ровно 5 лет. Поскольку преступление было совершено в октябре 2018 года, а окончательный приговор был вынесен только 27 мая 2026 года (из-за длительных судебно-медицинских экспертиз и затягивания следствия), 5-летний срок давности давно и безвозвратно истек, что вынудило суд освободить осужденную от реального заключения. Приговор суда еще может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в течение 30 дней.

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