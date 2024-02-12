На Закарпатье волки терроризируют несколько сел: почему так произошло и что говорят местные (фото, видео)

Люди говорят, что раньше у них такого не было.

Недалеко от Ужгорода в трех селах люди вынуждены прятаться в домах из-за большого количества хищников. Те приходят целыми стаями посреди ночи и даже охотятся на собак.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Денищук.

Стаи волков убивают собак

В селе Заричево владельцы нашли растерзанную свою собаку "Баклажана". Никаких звуков хозяева не слыхали.

"Я когда пошла туда, то был шок… реальный шок", – говорит Анна Топольницкая.

Анна Топольницкая

Убила волчья стая и 4-летнего "Рекса". Его хозяин Вячеслав Кость говорит, что от его 50-килограммовой собаки осталась только кость.

Хозяин "Рекса"

Волки начали буквально атаковать Заричево и еще два соседних села, говорят жители. В течение двух последних месяцев только на одной улице исчезли или найдены убитыми с десяток псов.

"Пустили пса гулять, а он не вернулся. Ждали сутки, вторые, третьи... нет. Через две недели мне сестра говорит — и нашей собаки не стало", — говорит Анна Станко.

Охотники говорят, что популяция волков увеличилась

До войны, говорят охотники, здесь видели только двух волков, к людям те из леса никогда не спускались. Но через два года, когда действует запрет на охоту, популяция хищников увеличилась в разы.

"У нас на прошлой неделе проходила таксация зверей. То есть мы в своих угодьях проводили учет. В общем, наши егеря, охотники насчитали 13 волков", — говорит председатель Организации охотников и рыбаков Юрий Качур.

На прирост поголовья хищников влияет теплая зима. А из-за запрета охоты волки перестали прятаться от людей. Так что на охоту выходят без боязни.

Волк в деревне

"У нас здесь можно вечером увидеть и кабанов на дороге, и оленей, и косуль, лисиц много, зайцы, фазаны. Всего стало больше. И это первая причина, почему зверь приходит и охотится", - говорит Юрий Качур.

Волки появились недавно, а вот инфицированных бешенством лисиц здесь давно много. В прошлом году были и случаи африканской чумы среди диких свиней.

"Мы написали письмо на область, чтобы можно было отстреливать. Ситуация нестандартная, люди боятся выходить на улицу", - говорит депутат Перечинского городского совета Ярослав Ситар.

Впрочем, по словам охотников, даже если поступит одноразовое разрешение на отстрел, ситуацию оно не изменит. За два года войны количество диких зверей в лесах Украины катастрофически возросло. Они не только нападают на людей, но и переносят ряд инфекционных болезней.

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Напомним, в селе на Закарпатье заметили волка и сняли на камеру.

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