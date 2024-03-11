На Закарпатье врач насиловал мужчин и снимал это на видео: шокирующие подробности преступления

Один из потерпевших после посещения врача обратился в полицию.

Врача из Закарпатья подозревают в том, что он вводил пациентов в медикаментозный сон, насиловал и снимал все на видео. В полиции говорят: имеют данные о по меньшей мере 10 пострадавших.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Денищук.

Как разоблачили медика, подозреваемого в сексуальном насилии

По данным полиции врач-эндоскопист, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении пациентов, работал в поликлиническом отделении Иршавской городской больницы. После обвинений, он написал заявление на увольнение.

Коллеги говорят, за почти 30 лет его работы никаких извращений за ним не замечали. Не жаловались на него и пациенты.

Но месяц назад, рассказывает директор, в больнице произошел настоящий скандал. Один из пациентов после процедуры заявил - врач его домогался.

"Нам сообщили правоохранительные органы, что был звонок на 102 о действиях сексуального характера от него к пациенту. После того, как прибыли правоохранители, начали следственные действия и у него в кабинете и дома. И там уже изъяли и фото, и другие доказательства", - говорит директор Иршавской городской больницы Сергей Караслай.

Сергей Караслай

Что говорят в полиции

Во время обыска в телефоне подозреваемого правоохранители нашли десятки интимных фото и видео пациентов. А впоследствии писать заявления на медика начали и другие пострадавшие.

"Мы сразу открыли уголовное производство по данному факту. Были проведены все необходимые следственные действия. И собрав достаточно доказательств наши следователи сообщили медику о подозрении. Из того что у нас есть в материалах уголовного производства, то есть где действительно люди обратились - то у нас есть 10 таких фактов", - говорит пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан.

Коллеги говорят, что подозреваемый "был спокойным человеком и добросовестным работником"

Коллеги подозреваемого ошарашены. Мол, 56-летний врач был спокойным человеком и добросовестным работником. К тому же, никаких препаратов, которыми мог вводить пациентов в медикаментозный сон по протоколу, не использовал.

Иршавская городская больница

"Спокойный, адекватный человек. Никаких претензий от пациентов не было. Вы понимаете - не возможно, чтобы там никого не было. Там постоянно люди ходили, второй этаж. Люди были, коллеги ходили", - говорит заместитель директора по поликлинической работе Андрей Панько.

"Он не имел доступа ни к каким сильнодействующим препаратам. Он обычный врач-эндоскопист. И такого понятия, как ввести в медикаментозный сон? Для этого же надо реаниматолога. Это же такая процедура, не просто уколол и все человек спит. Так не бывает", - добавляет директор Иршавской городской больницы Сергей Караслай.

По словам правоохранителей, дело в отношении медика уже на завершающем этапе и вскоре его передадут в суд. Подозреваемому инкриминируют сексуальное насилие. Сейчас он под ночным домашним арестом. Если вину докажут, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее закарпатские журналисты сообщили, что врач своими жертвами выбирал мужчин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Врач давал пациентам препараты для потери сознания, а затем насиловал их!

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