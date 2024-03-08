На Закарпатье врач насиловал пациентов-мужчин, но этим всё не заканчивалось: подробности громкого дела

Закарпатье гудит. Врач накачивал своих пациентов лекарством и, пока они были в отключке, насиловал. Жертвы – мужчины. Все процессы врач снимал на видео.

Все подробности этого ужаса рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Врач-насильник?

Это невозможно представить даже в страшном сне. На Закарпатье пациенты, ничего не подозревая, обращались к врачу, а становились жертвами сексуального насилия. Но это еще не все. Врач насиловал пациентов-мужчин и снимал все на видео. Об ужасе в одной из местных больниц рассказал журналист Виталий Глагола. Он и назвал имя насильника.

"Врач Иршавской больницы, Ковач Юрий Степанович, на рабочем месте предоставлял своим пациентам препараты, от которых они либо теряли сознание, либо не могли понять, что происходит вокруг".

Что известно о скандале

А вот и этот самый Ковач Юрий Степанович.

Юрий Ковач/Telegram Виталий Глагола

Вообще он занимался диагностикой. Зато этот так называемый врач, пока пациенты были "в отключке", насиловал мужчин и на память все это себе снимал на телефон. Только за январь в смартфоне медика обнаружили 260 фото и видео интимного характера, а вот сколько времени он такое делал и сколько на самом деле мужчин пострадали, можно только догадываться.

Другой местный журналист Роман Келемен отмечает, что кроме этого врач ставил фото обнаженных мужчин на аватарку их номеров, и когда они ему звонили, высвечивались фото с непристойным поведением врача с пациентом. А разоблачил врача в притязаниях к пациентам коллега, и то потому, что застукал "на горячем".

Но даже не это вас шокирует больше всего. Как выяснили журналисты позже, многие другие медики больницы были в курсе, что происходит за дверью кабинета насильника, но долго молчали.

Об инциденте стало известно только в конце февраля, ныне "врач" уволен. И это произошло только после того, как одна из жертв обратилась наконец в полицию. В пресс-службе полиции местному изданию ответили, что медик пока сообщен о подозрении и его отправили под ночной домашний арест. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет. Однако официальных заявлений от полиции к моменту записи видео не было.

Реакция украинцев

Дело уже получило широкую огласку в украинских СМИ и социальных сетях. Люди шокированы поступками врача и требуют справедливого наказания.

У меня шок, что это делал врач и что такое на Закарпатье происходит

Какой кошмар! Просто не укладывается в голове…

Очень жаль, что в нашем обществе виновата жертва, а не насильник. И признаться в том, что над тобой совершили поругание для большинства очень тяжело. Ибо учитывая, что только за январь 260 мужчин, думаю, и раньше были случаи. И кто-то из них мог догадаться, когда приходил к себе, что что-то здесь происходило не то, но молчали. Потерпевшим – крепкой психики и справедливого суда.

Я думала такое только в фильмах ужасов бывает

Что делать жертвам насилия?

По информации местных изданий, на событие уже было отреагировано в Министерстве здравоохранения Украины. Там пообещали провести служебное расследование и принять соответствующие меры. Это ужасная трагедия, свидетельствующая о том, что даже в самых ответственных профессиях встречаются люди, которые могут злоупотреблять доверием к себе.

Важно, чтобы такие случаи не оставались безнаказанными, а виновные несли ответственность за свои действия. Если вы стали жертвой насилия – не молчите. Мы понимаем, как тяжело в этом признаться даже самим себе, не говоря о правоохранителях и так далее. Впрочем, если с вами, к сожалению, происходит подобное, вот несколько ресурсов, которые могут помочь вам.

Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия

Национальная детская горячая линия

Экстренная психологическая помощь

Ну и должны напомнить, что в нашей стране существует презумпция невиновности, так что вину врача еще должно доказать следствие и суд.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛ НА ЗАКАРПАТТЕ: врач накачивал лекарствами и насиловал пациентов! Жертвы – мужчины!

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