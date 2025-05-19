На Закарпатье женщина изнасиловала мужчину: как ее наказали

Суд наказал женщину за изнасилование мужчины / © pixabay.com

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В Закарпатской области к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили женщину, которая совместно со своим знакомым, изнасиловала мужчину.

Об этом говорится в приговоре Закарпатского апелляционного суда от 13 мая 2025 года.

Суд первой инстанции приговорил женщину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, однако прокуратура обжаловала этот приговор, поскольку считала, что такое наказание не является достаточным. Мужчина, который был соучастником преступления, получил 8 лет лишения свободы.

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В материалах суда указано, что 9 марта 2020 года женщина употребляла алкогольные напитки в компании двух мужчин. По данным следствия, обидчица сначала спровоцировала ссору с жертвой, а затем убедила своего знакомого избить потерпевшего. После чего сначала мужчина изнасиловал потерпевшего, а затем женщина взяла веник с деревянной ручкой и тоже совершила сексуальное преступление. Из-за этого потерпевший получил тяжкие телесные повреждения.

На заседании суда прокурор отметил, что подсудимая совершила тяжкое преступление и просил суд отправить ее за решетку на 12 лет. Адвокат женщины просил приговор оставить без изменений. Потерпевший на заседание не пришел.

Суд проанализировал материалы дела и отметил, что местный суд не учел тот факт, что женщина совершила новое преступление, будучи на испытательном сроке из-за другого нарушения. Закарпатский апелляционный суд частично удовлетворил решение прокурора и приговорил женщину к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Будет ли прокуратура обжаловать приговор сообщнику осужденной, пока неизвестно.

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Напомним, в Киеве полицейский изнасиловал 10-летнего ребенка и угрожал "посадить его родителей".