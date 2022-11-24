"На Западе есть определенные настроения, что с оккупацией Крыма можно было бы согласиться": Мария Золкина

Мы подходим к некороткому, но однозначно завершающему этапу этой войны. Это не значит, что завтра она закончится. Но определенные факторы, которые определяют, как эта война должна закончиться, именно сейчас окончательно кристаллизуются.

На Западе нет окончательного и единого понимания, что такое победа Украины и как именно должно выглядеть поражение России. И сейчас задача Украины – дожать определенные страны на Западе, чтобы они не выбрали промежуточный вариант.

Об этом говорится в интервью ТСН. ua рассказала глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы им. Илька Кучерива, а также исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук Мария Золкина.

Промежуточный вариант, по словам исследовательницы, – это сохранение лица Путина и договороспособность российского режима. Какие условия для нас сейчас принципиальны?

Во-первых, — это полноценное освобождение украинской территории, включая Крым.

"Несмотря на официальные заявления на Западе, есть определенные настроения, в том числе и среди партнеров Украины, которые неофициально транслируются определенными должностными лицами, которые с оккупацией Крыма при определенных условиях можно было бы согласиться. В переговорном процессе, в формулировке того, как должна выглядеть победа Украины, для некоторых Крым до сих пор может быть тем, что может обсуждаться, для Украины – нет, и один из аргументов для Украины – это возможность безопасности, потому что Крым – это военная база., в России будут развязаны руки повторить тот сценарий, который они реализуют сейчас", – считает Мария Золкина.

Во-вторых, это репарации и трибуналы.

"И здесь тоже кстати есть определенная проблема, потому что часть западных стран считает, что теоретически можно было бы попытаться найти какую-то договоренность с действующим российским режимом. Это не значит, что должно быть полное возвращение к business as usual с Владимиром Путиным. Но даже наличие активной телефонной дипломатии (даже не буду говорить из какой столицы, все знают) свидетельствует, что с Путиным можно договариваться" – отмечает исследовательница.

В-третьих, это сохранение суверенитета Украины.

"Россия не должна в результате каких-либо договоренностей ограничивать право Украины на собственный внешнеполитический выбор, как НАТО или какие-либо другие оборонные и безопасности Альянса. На этих позициях мы должны стоять, чтобы помочь Западу определиться, как выглядит победа Украины и поражение России, которое будет в общих интересах безопасности Украины и Европы", — рассказала Мария Золкина.

Также, по словам исследовательницы, Запад до сих пор не готовится и не рассматривает разные варианты будущего России после ее военного поражения в Украине. В настоящее время Мария Золкина выделяет три возможных сценария развития событий:

отстранение Путина от власти его же элитами в результате поражения русской армии на территории Украины;

делегитимизация, пусть и молчаливая, диктаторского режима в результате военного поражения, в российском обществе;

начало каких-то национально-освободительных движений или, по крайней мере, беспорядков, отвлекающих российское центральное правительство от войны в Украине.

"Все это станет возможным в результате серьезного удара по российской способности воевать в Украине. Слабая армия, слабый диктатор, недоверие к нему внутри страны как со стороны широких масс, так и его ближайшего окружения… И тогда Запад просто должен быть готов, если сложится ситуация, когда часть элит вокруг Путина, понимая, что страна стоит перед возможностью определенных территориальных потерь (и здесь я не говорю о Крыме – это украинская территория, а именно о российских территориях, о национально-освободительных движениях), будет готова за его спиной предлагать Меру договориться", — отмечает Мария Золкина.

Но обязательной частью этого соглашения, по его словам, должно быть отстранение Путина от власти.

"Готов ли Запад к такому предложению со стороны российских элит? Рассматривают ли они этот сценарий, если условно за полгода на фоне военного поражения в Украине часть западных элит предложит альтернативному "Путин-лайту", Путина устраняют, они соглашаются на репарации и нажимают кнопку перезагрузки с Западом? Или Запад к этому готовится? Нет. А наша задача – рассмотреть все сценарии и сделать Европу готовой", — заключает Мария Золкина.