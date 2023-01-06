На Западе начинают думать о судьбе Европы и России после Путина: о чем это свидетельствует

Что касается ядерных угроз Путина, по мнению нардепа, к ним нужно относиться как к шантажу.

Большинство западных лидеров и должностных лиц уверены в победе Украины в войне, которую развязала Россия. Потому там начинают думать, что будет после российского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"На Западе начинают думать, что будет после Путина, после победы Украины над Россией. В Foreign Affair начали появляться статьи, в которых содержится анализ, рассуждения политических экспертов. А что будем делать после победы над Россией. Это очень важно", — рассказал он.

Что касается ядерных угроз Путина, по мнению Мережко, к ним нужно относиться как к шантажу.

"Что касается запугивания и шантажа со стороны Путина, что он может использовать, скажем, если не стратегическое, то тактическое ядерное оружие. Я думаю, что к этому нужно относиться как к шантажу. К сожалению, на Западе некоторые политики используют это в своих интересах", как повод или как оправдание. Они говорят, например, если мы будем предоставлять Украине больше современного оружия, это может спровоцировать Путина на дальнейшую эскалацию в использовании ядерного оружия. Этот аргумент очень неправильный, ни с логической, ни с политической точки зрения", – объяснил эксперт.

Западные партнеры усилили предоставление Украине вооружения и техники

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал 2023 год годом "наступательной войны". Именно поэтому, как объяснил Данилов, союзники ужесточили военную помощь Украине.

Известно, что Германия собирается передать Украине до 40 боевых машин пехоты Marder для полного оснащения танково-гранатометного батальона.

Ранее поставки в Украину бронетранспортеров Marder приветствовала руководитель оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн. Она также выразила надежду на то, что следующим вооружением, которое страна поставит ВСУ, будут танки Leopard.

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