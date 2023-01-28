На Западе по-разному видят победу Украины, но не представляют поражение России: эксперт раскрыла детали

На Западе все больше склоняются к необходимости победы Украины в войне, хотя видят эту победу по-разному. В то же время как должно выглядить поражение России – там вообще не представляют.

Об этом в интервью ТСН.ua директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

Она утвердительно ответила на вопрос о том, можно ли считать, что с поставкой танков в Украину на Западе произошел излом, и там считают, что государство не просто не должно проиграть, а должно выиграть войну.

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"На Западе все больше склоняются к тому, что Украина должна выиграть войну. Вопрос только в том, как они видят эту победу. Если мы, украинцы, для себя в этом вопросе определились, то в западных столицах нет такого однозначного видения. Скажем, в Вашингтоне понимают, что вопрос полной деоккупации украинских территорий включительно с Крымом – это абсолютно справедливое требование Украины, но они совсем по-другому видят способы достижения этого и временные параметры. В некоторых других столицах, возможно, Берлин подпадает под это, видят сегодня победу даже как возвращение к тому, что было по состоянию на 24 февраля прошлого года. То есть они считают, что это уже будет победой, а дальше там уже могут подключать вопросы дипломатии и другие вопросы", — рассказала Гетьманчук.

"Другой вопрос – если есть консенсус возвращения Украиной территорий, которые были захвачены с 24 февраля – а такой консенсус есть в западных столицах – то возникает автоматически вопрос, почему вы до сих пор не предоставили нам всех нужных вооружений, чтобы по крайней мере выйти на те границы на 24 февраля прошлого года? Если мы даже сейчас не говорим о Донецке, Луганске или Крыме, условно говоря, то почему вы нам не предоставляете того, что нам нужно, чтобы выйти хотя бы на те границы? Столько времени прошло, столько запросов было у Украины, но все равно вы сомневаетесь. Это вопрос, по которому давно есть консенсус. Поэтому, конечно, решение по танкам абсолютно логично", – объяснила эксперт.

"Но есть еще другой вопрос. Если еще победу Украины они как-то обсуждают, дискутируют, представляют, то относительно того, как должно выглядеть поражение России, там вообще все довольно плохо. То есть нет такого видения, даже в Вашингтоне. Конечно, это тоже затормаживает этот процесс и подрывает наши амбиции освободить свои земли", – отметила Гетьманчук.

Напомним, ранее профессор политических наук Ратгарского Университета США Александр Мотыль оценил, что Запад хочет, чтобы Россия потерпела в войне против Украины большое, неизбежное поражение на уровне того, что пережила нацистская Германия в 1945 году.

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